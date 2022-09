The Callisto Protocol è sicuramente uno dei titoli più attesi del periodo. Gli sviluppatori e, in particolare, Glen Schofield (autore del gioco), hanno fornito numerose informazioni sul loro prossimo survival horror creando una discreta scia di hype. Dopo la recente notizia che il gioco premierà chi riuscirà a scoprire ogni modo per morire, tuttavia, leggiamo di alcune dichiarazioni piuttosto polemiche da parte dei vertici di Striking Distance Studios.

Mark James, infatti, CTO di Striking Distance Studios, ha dichiarato che The Callisto Protocol non è pensato per raggiungere servizi come Xbox Game Pass. Secondo le parole rilasciate dallo sviluppatore per trueachievements, infatti, questo genere di sistemi sono pensati per giochi open world o incentrati sul multigiocatore. Pertanto, tutti i titoli basati su un single player lineare e non provenienti da studi interni a Microsoft sarebbero penalizzati dal servizio. La motivazione dietro queste affermazioni è che titoli come il survival horror di Striking Distance sono pensati per essere giocati una sola volta, ottenendo dunque numeri inferiori ad altri titoli che, invece, sono dotati di grande rigiocabilità.

Proprio per questo motivo, infatti, Striking Distance Studios avrebbe preferito non inserire The Callisto Protocol all’interno di Xbox Game Pass. James afferma, inoltre, che il servizio di Microsoft avrà certamente i propri giochi incentrati sul single player, tuttavia, questi saranno realizzati da studi interni che si occupano prevalentemente di hardware. Il team ha dunque valutato attentamente i pro e contro di accedere al servizio ma, alla fine, ha preferito rinunciare e optare per una distribuzione classica per il suo survival horror.

L’intervista si conclude con lo sviluppatore che evidenzia quanto sia impossibile per uno studio indipendente come Striking Distance far funzionare un gioco su Xbox Game Pass. Aggiungere The Callisto Protocol al catalogo, infatti, sarebbe secondo James un modello finanziario non sostenibile. La notizia potrebbe deludere gli utenti abbonati al servizio ma, sicuramente, renderà felici molti altri fan.