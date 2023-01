I giocatori di The Callisto Protocol, come anche la stampa specializzata, hanno notato la mancanza del New Game+ all’interno dell’esperienza costruita da Striking Distance Studios. Sembra proprio che non si dovrà attendere troppo prima dell’aggiunta di questa particolare feature, dato che sarà presente nel nuovo aggiornamento del gioco.

A new update is available for all platforms, which includes New Game+. Based on your feedback, we also fixed the Maximum Security Achievement/Trophy bug and posted a full list of all the fixes and changes we've made since launch here: https://t.co/pabAnvc7uJ pic.twitter.com/SWFFcihOkH — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) January 20, 2023

L’annuncio di quest’aggiunta è arrivato su Twitter dal profilo ufficiale di The Callisto Protocol, evidenziando che avremo il tutto grazie alla patch 3.01. Nel post, infatti, si legge che: “È disponibile un nuovo aggiornamento per tutte le piattaforme che include il New Game+. Sulla base del vostro feedback abbiamo anche corretto il bug relativo al raggiungimento/trofeo di massima sicurezza e abbiamo pubblicato qui un elenco completo di tutte le correzioni e le modifiche che abbiamo apportato dal lancio”, chiudendo il tutto con un link che conduce alle note specifiche di tutte le trasformazioni e miglioramenti in corso.

In base a quello che sappiamo, tramite le note stesse, l’NG+ di The Callisto Protocol potrà essere attivato solamente una volta che avrete terminato la vostra personale campagna (come in ogni altri videogiochi), ritornando all’inizio di tutto con le armi e le nostre abilità ottenibili alla prima postazione reforge lungo il cammino. La patch in questione, come anche accennato prima, si impegna a sistemare e migliorare la situazione sia dal punto di vista della grafica che del comparto sonoro del gioco, mirando a un’esperienza sempre più limata al dettaglio anche dal punto di vista strutturale dei vari livelli.

Fin dalla sua pubblicazione questo videogioco ha fatto parlare di sé non solamente per il nome del suo autore, Glen Schofield, ma anche per le varie problematiche che lo hanno travolto nel corso del suo lancio, portando gli sviluppatori all’attuale impegno nei suoi confronti.

