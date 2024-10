Gli sviluppatori di The Day Before ci riprovano ancora, questa volta con un gioco horror

Ricordate Fntastic? Era lo studio di sviluppo noto per la controversa vicenda di The Day Before. Qualche mese erano ritornati con l'annuncio di un nuovo progetto Escape Factory, che è stato però cancellato a poche settimane dal lancio della campagna Kickstarter. Ecco, evidentemente gli "sviluppatori" non si arrendono visto che hanno da poco annunciato un nuovo gioco action horror chiamato ITEMS.

La cancellazione di Escape Factory sembra legata allo scarso successo della raccolta fondi su Kickstarter. Lo studio ha dichiarato di voler adottare un approccio più cauto con ITEMS.

Fntastic ha infatti annunciato di star lavorando a una demo giocabile di ITEMS, che verrà utilizzata per lanciare una nuova campagna Kickstarter ed esplorare opzioni di pubblicazione. Questa strategia punta a riguadagnare la fiducia dei giocatori dopo le passate polemiche. La domanda è: chi si fiderà ancora?

La chiusura dello studio era avvenuta in seguito al fallimento di The Day Before, un survival game post-apocalittico che si era rivelato molto diverso da quanto pubblicizzato, scatenando accuse di truffa. Nonostante la chiusura, Fntastic si è rapidamente ricostituito come team, annunciando Escape Factory e successivamente ITEMS.

Tuttavia, vista la rapida successione di annunci e cancellazioni dei loro giochi, rimane decisamente l'incertezza sul futuro di questo nuovo progetto. Gli sviluppatori dovranno dimostrare concretamente la solidità di ITEMS per convincere potenziali finanziatori e giocatori della sua realizzazione.