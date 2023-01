Circa un paio di anni fa The Day Before si presentava al mondo intero con un trailer d’annuncio che colpì moltissimi appassionati. Il gioco, nuova opera del team russo Fntastic, ha saputo toccare le corde giuste fin dai primi momenti comunicativi, diventando in breve tempo una delle esperienze videoludiche più chiacchierate e attese. In tutto ciò, però, è sempre stato presente un fitto alone di dubbi e misteri attorno al titolo, e più passa il tempo e maggiori diventano le criticità che si possono muovere al progetto.

A dire il vero, dopo il primo reveal trailer che aveva stregato diversi giocatori, The Day Before si è sempre mostrato molto poco e parecchio incerto. L’ultimo video gameplay, pubblicato dal team solamente poche settimane fa, per esempio, lasciava intravedere molto chiaramente come l’esperienza si fosse ridimensionata dal primo annuncio e, concretamente, il gioco si è mostrato più dozzinale e parecchio derivativo rispetto alle enormi ambizioni svelate nei primi momenti d’annuncio.

Ora, a gettare nuovi dubbi sul gioco, c’è stato anche un rinvio parecchio originale nelle motivazioni, nei modi e nelle tempistiche con cui è stato ufficializzato. In queste ore il team ha pubblicato sui propri canali ufficiali un post che sancisce il rinvio di The Day Before. Il titolo era atteso per questo 1° marzo, ma adesso non vedrà la luce prima del 10 novembre 2023. Ben otto mesi di ritardo dovuti a una questione che ha insospettito e non poco gli appassionati.

Prima dell’annuncio del rinvio, infatti, in molti avevano inziato a segnalare la scomparsa di The Day Before da Steam. Tutto parte da qui, con il team che ha prima dichiarato che la sparizione era opera di un bug, e poco dopo se ne è uscito con un comunicato in cui ufficializzava il rinvio del gioco a causa di un reclamo per copyright, in quanto lo studio non si era assicurato il marchio per “The Day Before”. Una situazione strana che ha portato al rinvio del gioco di parecchi mesi. Che ci sia qualcos’altro sotto? Difficile dirlo al momento, ma non è certo ora che scopriamo quanto questo progetto sia in realtà scricchiolante e tutt’altro che ambizioso.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.