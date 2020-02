The Division 2 uscirà su PS5 e Xbox Series X? Ecco i piani di Ubisoft

Nel corso delle precedenti ore Ubisoft ha svelato i piani per l’immediato futuro di The Division 2, annunciando un’importante nuova espansione intitolata Warlords of New York. Questo nuovo contenuto riporterà i giocatori a New York City, la città che ha fatto da sfondo agli eventi del primo capitolo. Con l’arrivo a fine anno delle console di prossima generazione, la compagnia francese ha anche voluto esporre quali sono le proprie intenzioni riguardo al gioco a servizi sviluppato da Massive Entertainment.

In una recente intervista con la redazione inglese di Daily Star, Yannick Banchereau, il direttore creativo di The Division 2, ha esperesso quali sono i piani dello studio e di Ubisoft riguardo alle piattaforme di prossima generazione dichiarando: “non siamo interessati a portare The Division 2 sulle nuove console.”

Continuando l’intervista, Banchereau ha voluto scendere un pò più nel dettaglio affermando: “Quello che posso dire è che non stiamo realizzando una versione specifica per quelle console, siamo molto concentrati solamente su ciò che abbiamo ora e vogliamo renderlo il migliore possibile con le prossime espansioni”.

Nonostante le dichiarazioni del direttore creativo siano molto chiare, non è detto che le cose possano cambiare in futuro. Di sicuro la retrocompatibilità di entrambe le console next gen aiuterà con un passaggio più fluido alla prossima generazione di console, ma al momento non siamo a conoscenza su come verrà effettivamente sfruttato il tutto. Vi aspettate l’arrivo di The Division 2 su PS5 e Xbox Series X o pensate che si passerà direttamente a un terzo capitolo tutto dedicato alla next gen?