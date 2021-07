The Elder Scrolls 4 Oblivion: Città Imperiale in Unreal Engine 5 è meravigliosa

Da quando l’Unreal Engine 5 è stato pubblicato in una prima versione d’accesso anticipato, stiamo cominciando a vedere tutta una serie di implementazioni del motore di gioco all’interno di brevi tech demo o mod per i giochi più famosi. Dopo che un utente si è dilettato a mostrarci come sarebbe Skyrim in Unreal Engine 5, un altro appassionato ha deciso di implementare il motore in The Elder Scrolls 4 Oblivion, mostrandoci una nuova versione dell’iconica Città Imperiale.

Il creatore di questa sorta di tech demo è Greg Coulthard, il quale ha deciso di condividere con tutti gli appassionati un fantastico video che lascerà sicuramente piacevolmente colpiti tutti i fan di The Elder Scrolls 4 Oblivion. L’autore di questo video ci ha mostrato come si mostrerebbe l’affascinante Città Imperiale presente in Oblivion in Unreal Engine 5, con alcune delle tecnologie come Lumen, Nanite ed Echo in azione.

Tutte le texture e gli asseti di gioco presi dall’autore provengono direttamente dal gioco originale. A queste l’artista ha implementato la tecnologia Nanite in tutti gli asset (ad eccezione delle pareti esterne e degli stendardi). Anche le normali texture dei ciottoli e delle strade sono state migliorate. Inoltre, l’autore del video ha utilizzato il pacchetto texture 4x di Kuzja80 che revisiona le texture originali, rendendo il gioco in generale ancora più nitido.

https://www.youtube.com/watch?v=sIt9X9aVD90&ab_channel=GregCoulthard

sorta di remastered del quarto capitolo della saga fantasy GDR targata Bethesda. Siamo solo all’inizio dell’utilizzo dell’Unreal Engine 5, e possiamo già vedere quanto potenziale ha il nuovo motore Epic Games. Se siete interessati a recuperare Oblivion, il titolo è presente all’interno del servizio Il risultato finale è sicuramente affascinante, con la Città Imperiale di The Elder Scrolls 4 Oblivion che sembra a tutti gli effetti uscita fuori da unadella saga fantasy GDR targata Bethesda. Siamo solo all’inizio dell’utilizzo dell’Unreal Engine 5, e possiamo già vedere quanto potenziale ha il nuovo motore Epic Games. Se siete interessati a recuperare Oblivion, il titolo è presente all’interno del servizio Xbox Game Pass