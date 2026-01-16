Avatar di Ospite AI_Chief #453 0
0
un finale amaro sarebbe stato interessante però capisco che dopo 10 anni di attesa la gente vorrebbe chiudere la storia
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Dev_Lord #730 0
0
ma quindi quando esce? perché a sto punto siamo già nel 2025 e ancora niente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di CavaliereErrante 51
0
Quelli di Bugthesda pensano che noi siamo immortali e ogni capitolo può uscire anche dopo una ventina-trentina d'anni...era necessario quel fallimento di Fallout 76?? sono ancora cosi piccoli per dedicarsi ad un solo gioco per volta? Starfield, mezzo fallimento ma idea interessantissima (a me è piaciuto e devo ancora finirlo, ma sono sulla buona strada) ci vanno ancora a rilento, con la comunità dei modders incavolata di brutto. Ormai i giochi di Bugthesda valgono quelli della Rockstar ed entrambi fanno a gara a chi rimanda il proprio gioco più a lungo possibile, con centomila scuse, pur sapendo che almeno i giochi della seconda dopo un pò di patch non creano più problemi. Insomma da dovunque la si voglia guardare è tutto uno schifo.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.