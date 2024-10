The Elder Scrolls Castles: come ottenere risorse

All’interno di The Elder Scrolls Castles, le risorse giocano un ruolo cruciale poiché sono essenziali per mantenere il castello in funzione, per aggiornare l'equipaggiamento e per garantire il funzionamento dei vari processi che regolano il gameplay.

Oggi scopriamo come farmare le risorse in The Elder Scrolls Castles, visto che ce ne sono tantissime e sono tutte piuttosto importanti per questa o quell’altra meccanica.

Risorse principali

Legno

Il legno è la risorsa più semplice da ottenere: si ottiene dalla segheria (a cui è possibile assegnare un massimo di 4 lavoratori) e si ottiene in quantità che dipendono dal livello della stessa.

La maniera migliore per ottenere il legno è potenziare la segheria e completare le prime 20 quest del gioco.

Calcare

Il calcare è la risorsa indispensabile per il funzionamento dei vari impianti di produzione dopo il livello 5 ed è un materiale importante per quando il castello è di medie dimensioni.

La maniera migliore per ottenere il calcare è completare le missioni, specie quelle che riguardano le miniere; anche i personaggi Redguard possono donare al castello il calcare.

Argilla

L’argilla è un materiale avanzato per gli impianti di produzione sopra il livello 11 ed è un materiale che predomina come ricompensa completando le missioni dal livello 60 al livello 95.

Per ottenere rapidamente l’argilla è necessario soddisfare le richieste dei sudditi che, presentandosi al trono, parlano di carovane di passaggio disposte a fare affari.

Pietra raffinata

La pietra raffinata (cut stone, in inglese) è una risorsa avanzata che nelle missioni compare dal livello 100 al livello 125 e permette di potenziare i laboratori dal livello 16 al 20.

La maniera migliore per ottenere rapidamente questa risorsa è ascoltando, dal trono, le richieste dei Redguard legate a miniere o carovane.

Pietra arenaria

La pietra arenaria è una risorsa molto avanzata che compare nelle missioni dal livello 126 al 150 e che è tra le più difficili da ottenere.

Le maniere migliori sono le seguenti:

Completare le sequenze di missioni

Completare le prove di Sheogorath

Acquistare le crate box nel negozio di gioco

Regulus

Il Regulus è la risorsa endgame per eccellenza e serve per portare gli impianti produttivi fino al livello 30, comparendo nelle quest di livello 150/175.

Per produrre il regulus è necessario avere una fabbrica di livello 26 minimo, ma è anche possibile raccattarlo con prove di Sheogorath e crate box acquistate nel negozio. Questa risorsa è davvero molto rara e non è facile riuscire a ottenerne in quantità senza impazzire.

Risorse per la forgia e il fabbro

Per armi e armature le risorse principali non servono a granché, bensì è necessario utilizzare i lingotti.

Questi possono essere di tanti materiali diversi: ferro, acciaio, argento, oricalco, metallo dwemer e metallo pietra di luna.

Ecco qualche dettaglio su tutto ciò:

Ferro

Il ferro è il lingotto di qualità più bassa ed è spesso dato come ricompensa per le quest dal livello 1 al livello 20.

La maniera migliore per produrre il ferro è creare forni in cui produrre lingotti di qualità da usare poi nella forgia.

Acciaio

L’acciaio è il materiale che viene dato come ricompensa nelle missioni di livello 21/50 e, chiaramente, permette di creare armi più potenti rispetto a quelle in ferro.

È un materiale estremamente comune che si può produrre direttamente aumentando il livello del forno.

Argento

L’argento è il primo materiale per la creazione di oggetti avanzati ed è quello “principe” per le armi di medio livello.

La maniera migliore per trovarlo rapidamente è portare il forno al livello 11 o superiore o acquistarlo dalle carovane che si possono trovare per il gioco in cambio di cibo; anche i minatori redguard possono offrire argento al re.

Oricalco

Il secondo metallo avanzato del gioco è l’oricalco, che serve per gli oggetti dal livello 75 al livello 125.

Una volta che le armi iniziano a essere di oricalco i livelli di potenza aumentano in maniera importante.

Per trovare l’oricalco è necessario portare il forno al livello 16 minimo, ma anche espletare i giusti decreti come re è importante.

Metallo dwemer

Il metallo Dwemer è un metallo avanzato (livelli 100-15) ed è il materiale pre-endgame. Per ottenerlo sono necessari forni dal livello 21 al 25 ma è più facile ottenerlo completando le orde dalla 60 in poi delle prove di Sheogorath, senza dimenticare il completamento di missioni di livello avanzato.

Metallo pietra di luna

Il metallo pietra di luna è il materiale endgame per eccellenza ed è accessibile soltanto dopo aver sconfitto il drago finale all’interno del gioco. Per ottenerlo attraverso un forno è necessario fargli superare il livello 26 ma il livello di potenza a cui permette di accedere questo materiale è veramente elevato, offrendo anche caratteristiche elementali ed effetti particolari come l’aumento di vita o stamina.

Al momento non ci sono metodi affidabili per ottenere questa risorsa, tolto il potenziare il forno al livello 26 (sfida che richiede decine e decine di ore di gioco).

Risorse per il banco da lavoro e il telaio

I maghi non vestono armature ma abiti più eleganti e adatti alle loro necessità; queste si fabbricano sfruttando i tessuti.

Vediamo insieme come ottenere tutte le risorse riguardanti i tessuti all’interno di Elder Scrolls Castles!

Juta

La juta è la risorsa base legata alla creazione di vestiti e si può ottenere semplicemente attraverso la produzione base del telaio, dal livello 1 al 5. Questa risorsa viene anche data come ricompensa per le missioni dei primi 20 livelli!

Lana

La lana è il primo tessuto di basso livello che però permette di far ottenere bonus agli abiti; viene data come ricompensa per le missioni dal livello 25 al 75 e si può ottenere anche con un telaio dal livello 6 all’11. È piuttosto comune anche come materiale che si ottiene in ricompensa dal soddisfare le richieste dei sudditi.

Lino

Il lino è un tessuto di livello medio che si inquadra tra il livello 75 e il livello 125. La maniera migliore per ottenerlo in maniera costante è potenziale sopra il livello 12 il telaio ma non c’è da preoccuparsi troppo per ottenerlo in quanto viene rapidamente sostituito, forse per un errore di bilanciamento, dal cotone.

Cotone

Il cotone è un tessuto per i vestiti avanzati che si può ottenere facendo progredire il telaio sopra il livello 16 ed è ottenibile in grande quantità attraverso vari metodi: missioni di Sheogorath, ricompense per i decreti del trono, missioni, etc.

Velluto

Il velluto è il tessuto pre-endgame che si produce nei telai dal livello 21 al 25, associato con le missioni dal livello 125 al 150. La maniera migliore per poterlo ottenere, oltre a portare il telaio a un livello così alto, è completare le missioni che vanno dal livello 145 al 150; le alternative, purtroppo, sono molto scomode ovvero acquistarlo dal negozio o comprare gli scrigni di colore verde.

Filo di cenere

Il filo di cenere è il tessuto più raro del gioco ed è estremamente difficile da ottenere al di fuori dell’avere un telaio che va dal livello 26 al livello 30. La maniera migliore per ottenere questa risorsa è completare le missioni che vanno dal livello 165 - 175 o avere fortuna, molta fortuna, per trovarlo negli scrigni di colore verde.