Dopo l’annuncio avvenuto ai The Game Awards 2021, Telltale Games ha ufficialmente presentato il gameplay di The Expanse. Il gioco, basato sulla serie Amazon, si è mostrato durante la Opening Night Live della Gamescom 2022, lo show che inaugura la kermesse tedesca che si pone come ultimo evento estivo di rilievo nel mondo dei videogiochi.

Non era ovviamente una sorpresa: già nel corso degli ultimi giorni, la Gamescom 2022 e in particolare Geoff Kheigly aveva annunciato la presenza del gioco alla kermesse, con tanto di apparizione appunto durante la cerimonia inaugurale. Promessa, ovviamente, mantenuta: The Expanse si è finalmente mostrato e dimostra di non tradire i vecchi giochi Telltale Games, mantenendone inalterato lo spirito di avventura interattiva che ha regalato successo e fama alla software house statunitense.

The Expanse è stato svelato con un lungo trailer, che include anche alcuni commenti degli sviluppatori. Più che di un semplicemente gameplay trailer, infatti, quella a cui abbiamo assistito è stata una vera e propria presentazione on demand del nuovo gioco del team di sviluppo. Purtroppo, anche in questo caso, non è stata annunciata nessuna data di uscita: il gioco è ancora previsto per l’estate del 2023, ma non si conoscono ulteriori dettagli in merito. Il video, disponibile poco più in basso, contiene appunto alcune scene di gameplay e i commenti degli sviluppatori. Potete visionarlo subito qui in basso, ma non aspettatevi ovviamente novità di rilievo rispetto a ciò che era già stato annunciato.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito sul gioco. La speranza è che i The Game Awards possano riservarci ancora qualche sorpresa: considerando che la finestra di lancio sarà la prossima estate, però, Telltale Games ha tutto il tempo per mostrare ulteriori video e svelare nuovi dettagli sul gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.