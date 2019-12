The Last of Us 2: Druckmann conferma un interessante parallelismo con il primo capitolo

La serie di The Last of Us, per quanto attualmente conti un singolo capitolo disponibile (ovviamente non consideriamo la remaster per PS4), è già un importante simbolo del mondo PlayStation. Si tratta dell’opera di maggior successo di Naughty Dog e una delle esclusive più vendute di Sony. Inoltre, The Last of Us 2 rappresenta la fine della generazione PS4, così come il primo capitolo aveva simboleggiato il tramonto di PlayStation 3. Questo, però, non è l’unico parallelismo tra le due opere.

I giochi stessi, infatti, contengono una serie di scene che possono essere facilmente ricollegate l’una all’altra. Tramite ResetEra, Reddit e altri social, infatti, i fan hanno condiviso alcune immagini estrapolate dai trailer ufficiali “sospettosamente” simili a sequenze del primo gioco. Si tratta di un caso? No, lo stesso Neil Druckmann, director di entrambi i videogame, ha confermato tramite Twitter che è voluto e, sopratutto, che non si tratta dell’unico parallelismo tra i due capitoli.

Not the only parallel between the two games. 😉 https://t.co/Fc2orTJ5ja — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 16, 2019

Tutto questo non ci stupisce più di tanto, a dire il vero. Naughty Dog, annunciando questo nuovo capitolo, ha spiegato che non si trattava semplicemente di un altro gioco, ma di un vero e necessario seguito perfettamente collegato alle avventure già vissute. The Last of Us, sopratutto con il suo finale, lascia molti punti aperti sui quali lavorare e sui quali far evolvere il rapporto tra Joel ed Ellie. Ammettiamo di non vedere l’ora di scoprire quanto gli sviluppatori abbiano creato.

Vi ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile a partire dal 29 maggio 2020 su PlayStation 4; inizialmente il gioco era stato pianificato ufficialmente per febbraio 2020, ma dopo poche settimane è stato deciso di ritardarne l’uscita, per fare in modo di realizzarlo al meglio possibile. Naughty Dog non è nuova ai ritardi: anche Uncharted 4 è stato rimandato più volte, per poi arrivare sul mercato nel mese di maggio 2016. Diteci, cosa ne pensate di The Last of Us 2? Avete già deciso di comprarlo, oppure dovete ancora pensarci?