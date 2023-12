The Last Of Us, l'ambizioso multiplayer è stato cancellato

Naughty Dog ha ufficialmente annunciato la cancellazione del tanto atteso gioco multiplayer online basato sull'universo di The Last of Us. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di concentrarsi maggiormente sui progetti single player.

fa

Drante la transizione verso la produzione completa del gioco multiplayer, lo studio si è reso conto che la sua portata avrebbe richiesto risorse e attenzioni eccessive. Temendo che questo potesse influire negativamente sui progetti single player in corso, lo sviluppatore ha deciso di abbandonare il progetto, evitando di diventare esclusivamente uno sviluppatore di servizi live.

Naughty Dog ha sottolineato che supportare adeguatamente il titolo multiplayer avrebbe richiesto una deviazione significativa di risorse dai progetti per giocatore singolo attualmente in sviluppo. Tuttavia, per lenire la delusione dei fan, lo studio ha promesso non uno, ma più di un ambizioso gioco single player.

Secondo il report di Bloomberg, il progetto multiplayer non ha superato una revisione interna guidata da Bungie, gli sviluppatori di Destiny. Bungie, ora coinvolta nel controllo dei giochi live service in sviluppo sotto l'egida di PlayStation, sembra aver giocato un ruolo determinante nella decisione di congelare il progetto in attesa di tempi migliori. Ora come ora, però, sembra proprio che non lo vedremo mai.

La cancellazione di un gioco non è mai una bella notizia, soprattutto perché il multiplayer di TLOU prometteva di essere davvero qualcosa di ambizioso e di mai visto prima. Speriamo che questo blocco non abbia comportato troppi rallentamenti agli altri progetti dello studio, che a questo punto speriamo di vedere quanto prima.