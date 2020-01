The Last of Us Part 2, Naughty Dog vuole che i fan siano fieri dei loro giochi

The Last of Us Part 2 si troverà sulle spalle un’eredità non da poco, ovvero l’enorme successo del primo capitolo uscito originariamente per PlayStation 3. Non a caso il titolo di Naughty Dog è stato recentemente premiato con il trofeo di platino tra i venti giochi del decennio dai lettori del PlayStation Blog.

Nel condividere su Twitter il messaggio che annunciava i vincitori dei premi del PlayStation Blog, il vice presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha dichiarato: «Facciamo un patto… Tutti voi continuate a essere fan eccezionali e noi continueremo a creare grandi giochi che vi renderanno fieri».

La comunità dei fan ha continuato a supportare costantemente il franchise. Come ricostruito dal sito Dual Shockers, recentemente è stata realizzata una mod che aggiunge il personaggio di Ellie in Resident Evil 2 Remake per PC e un artista della Disney Pixar ha anche realizzato un artwork dedicato proprio a The Last of Us.

The Last of Us Part 2 sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo gioco e vedrà come protagonista Ellie. Già sin dai primi filmati il gioco si è contraddistinto per l’uso molto esplicito della violenza nella narrazione. Secondo il co-sceneggiatore del gioco Halley Gross questo aspetto del gioco avrà uno scopo ben preciso: quello di sollevare dei dubbi morali nei giocatori sulle azioni che compieranno nel corso del gioco, prima fra tutte l’uccisione di un nemico. L’obiettivo di Naughty Dog era infatti quello di creare empatia nei giocatori e far loro sentire quale sarà il peso delle loro azioni. Inizialmente rivelato nel 2016, il gioco era stato mostrato per la prima volta all’E3 2018 e l’uscita era inizialmente prevista per il mese di febbraio di quest’anno, The Last of Us Part 2 alla fine è stato poi rinviato al 29 maggio.