The Last Of Us Parte 2, Naughty Dog ha cancellato i DLC

Naughty Dog aveva in serbo dei DLC per The Last of Us Parte 2? Probabilmente sì, almeno stando a sentire Jason Schreier, ex writer di Kotaku e attualmente in forze presso la testata che si occupa di economica e finanzia Bloomberg. Le parole del giornalista statunitense, una delle figure più affidabili dell’intera industria dei videogiochi, sono state pronunciate durante un episodio del podcast MinnMax Show, andato in onda su YouTube.

Nel corso degli ultimi giorni Schreier è sceso nei dettagli riguardante la situazione di Sony e i progetti in cantiere. The Last of Us ne è stato un grande protagonista, con tanto di indicazioni riguardanti un eventuale remake per PlayStation 5. Durante lo show di cui stiamo parlando però Schreier ha deciso di parlare della situazione DLC per il secondo capitolo delle avventure di Ellie e Joel, spiegando che probabilmente erano in cantiere ma sono stati cancellati.

The Last of Us Parte 2 è uscito oramai da diversi mesi. Il titolo ha riscosso un buon successo di pubblico e critica ma l’assenza di contenuti aggiuntivi è destinata a durare, almeno stando alle parole di Schreier. Neanche lui sa con certezza se prima o poi Naughty Dog rimetterà mani al progetto con DLC inediti ma più si va avanti, più appare improbabile che effettivamente il team di sviluppo lanci qualche add-on, come avvenuto ad esempio in occasione del primo capitolo, anche se ovviamente la fama e la popolarità di cui gode il franchise rende appetibile per il lancio di nuovi elementi ogni periodo dell’anno.

L’universo di The Last of Us sembra comunque espandersi anche senza contenuti aggiuntivi. Oltre al possibile remake per la nuova console di casa Sony, l’opera videoludica riceverà un adattamento televisivo su HBO. E attenzione anche al multiplayer del secondo capitolo: non è infatti escluso che al posto di un DLC venga proposta una soluzione basata sul comparto multigiocatore.