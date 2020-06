The Last of Us Parte 2: il pre-caricamento è ora disponibile

L’attesa è stata estremamente lunga ma finalmente ci siamo quasi. Tra pochi giorni, tutti coloro che attendevano la venuta di The Last of Us Parte 2 potranno finalmente toccare con mano il prodotto per saggiarne la qualità – a dir poco elevatissima, come spiegato nella nostra recensione – e valutarne ogni più piccolo aspetto. Il 19 giugno sarà infatti il giorno in cui la creatura targata Naughty Dog giungerà sugli scaffali, con immensa gioia di tutti i fan PlayStation.

Nel mentre, però, non bisogna certo dimenticare tutti coloro i quali hanno deciso di acquistare il titolo in digitale, scelta che si porta dietro anche l’ovvia necessità di dover scaricare l’intero prodotto, una condizione che può richiedere svariate ore – se non addirittura giorni – a seconda della propria connessione. Se anche voi rientrate in questa categoria, però, non dovete preoccuparvi, visto che Sony ha ufficialmente reso disponibile il pre-caricamento di The Last of Us Parte 2 per chiunque abbia preordinato il titolo sul PlayStation Store.

Una delle immagini più potenti di The Last of Us Part II

Parliamo insomma di una buona settimana prima del grande momento, quando finalmente potremo scoprire la nuova e imperdibile storia di vendetta che vedrà Ellie come grande protagonista, un’avventura che promette momenti indimenticabili, una sceneggiatura semplicemente perfetta, un comparto tecnico da far gridare al miracolo e, ovviamente, una componente ludica finemente lavorata e dove tutto funziona alla perfezione.

Da quanto mostrato fino ad ora sembra proprio che The Last of Us Parte 2 sarà un prodotto imperdibile per qualsiasi possessore di una PlayStation 4 e sarà molto interessante vedere come il gioco verrà gestito su PlayStation 5. Se ben ricordate, infatti, il precedente capitolo venne rilasciato su PS4 in formato remastered, ma in questo caso la retrocompatibilità dovrebbe permettere un passaggio gratuito alla Next-Gen, anche se per ora non è ancora chiaro se il titolo potrà godere di qualche beneficio grazie all’approdo sulla prossima home console di casa Sony.