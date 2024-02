The Last of Us Parte 3 si farà? Neil Druckman non ha detto questo

Parte del nostro lavoro, ovvero riportare le informazioni nella maniera più accurata possibile, comporta anche il lavorare con voci di corridoio, informazioni trapelate per vie non ufficiali e interpretare le dichiarazioni degli addetti ai lavori.

Questo, però, non comporta il distorcere la realtà o, come in questo caso, esasperare una frase, fra l’altro udibile da tutti in qualsiasi momento, fino a distorcerla, quel tanto che basta, per trasformarla in una news sensazionalistica.

A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente alla fiumana di news dai titoli sensazionalistici quali: “The Last Of Us 3 si farà!”.

Sia chiaro, voler riportare un dettaglio importante come le ultime frasi dette da Neil Druckman in Grounded 2, il documentario dedicato a The Last Of Us Parte II, non è sbagliato. Aiuta a diffondere un’informazione che alcune persone potrebbero perdersi proprio in virtù di essere comunicata al termine di un documentario di due ore, ma è il come viene svolta questa operazione che, a volte, necessiterebbe di una maggiore onestà verso i lettori.

Per correttezza vi riportiamo, integralmente, la frase che Neil Druckman dice al termine di Grounded 2:

Ho pensato a lungo a una nuova idea e per anni non sono riuscito a trovarla. Di recente, però, la situazione è cambiata. Non ho una storia, ma ho questo spunto, che per me è emozionante come quelli del primo e del secondo gioco. Autonomo, ma che al contempo collega tutti e tre i giochi. Quindi mi sento di dire che… forse è rimasto ancora un capitolo da raccontare. Neil Druckman

Come avete letto, o sentito se già avete visto il documentario, l’unica cosa che Neil conferma è il fato di aver trovato uno spunto per una futura storia che, seppur autonoma, collegherebbe tutti e tre i capitoli di The Last Of Us, concludendo il discorso con una bella frase a effetto: “Mi sento di dire che… forse è rimasto ancora un capitolo da raccontare.”

Nessuna conferma, nessuna “luce verde” da parte di Sony e nessuna promessa. Solo la consapevolezza che Druckman ha trovato come proseguire la storia, niente di più, niente di meno, ma abbastanza per dare speranza ai fan del brand e non dichiarare finito, come fu fatto per Uncharted in seguito al quarto capitolo, il franchise più amato di Naughty Dog.

Quindi, The Last Of Us Parte III di farà? Forse, visto che l'unica certezza che abbiamo e che Neil Druckman abbia voglia di raccontarci ancora qualcosa.