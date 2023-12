The Last of Us Parte II Remastered: disponibile finalmente il preorder!

Qualche settimana fa Sony ha annunciato a sorpresa la versione Remastered di The Last of Us Parte II, che vedrà la luce il 19 gennaio 2024. Ebbene, se non vedete l'ora di mettere le mani sulla versione modernizzata dell'iconico titolo Naughty Dog sarete felici di sapere che i preorder sono ufficialmente aperti su Amazon e Gamestop al prezzo di listino di 50,99€!

The Last of Us Parte II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last of Us Parte II Remastered promette una versione migliore e tutto per tutto rispetto a quella originale, con miglioramenti tecnici, nuove modalità e una retrospettiva sulla creazione del gioco. Si tratta, dunque, di un titolo perfetto sia per i fan della serie che hanno giocato all'originale su PS4 e che avranno l'opportunità di rivivere questo capolavoro in una versione migliorata, sia per i neofiti, che troveranno una ragione convincente per esplorare l'universo creato da Naughty Dog.

Insomma, questa edizione straordinaria soddisfarà le aspettative degli appassionati di giochi survival, offrendo un connubio unico di ambientazioni ampie e pericolose, dove la bellezza si fonde con la minaccia. La vera novità della Remastered è la modalità "No Return", che offrirà ai giocatori un'esperienza roguelike survival, permettendo di compiere delle scelte strategiche durante i combattimenti causali e di usare personaggi inediti.

Insomma, The Last of Us Parte II Remastered rappresenta un'occasione imperdibile per entrare a far parte di uno dei capolavori più noti del mondo videoludico degli ultimi anni. Che siate dei veterani che desiderano rivivere l'avventura in una versione ottimizzata per PS5 o nuovi giocatori alla ricerca di un'esperienza intensa e coinvolgente, vi consigliamo di effettuare il preordine il prima possibile così da assicurarvi la vostra copia!

Ciò detto, vi rimandiamo alle pagine di Amazon e di Gamestop dedicate al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche ed effettuare il preordine così da ricevere la vostra copia il giorno dell'uscita. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi preordine su Amazon

Vedi preordine su Gamestop

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!