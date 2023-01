Un conto è amare follemente The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e un conto è amarlo al punto di superare tutti i limiti possibili imposti alle run più classiche. Level5, un noto speedrunner del gioco, è riuscito a completarlo 50 volte in poco meno di 24 ore, dimostrando non solamente le sue grandi abilità con Link e conoscenza del mondo di gioco, ma anche i limiti strutturale dell’esperienza e come sfruttarli a proprio vantaggio.

Per la precisione Level5 ha impiegato 22 ore e 34 minuti per finire 50 volte The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ottenendo un record in questo senso e gli elogi della community. Attenzione però, non è la prima volta che questo giocatore fa parlare di sé per una sfida di velocità sul titolo, dato che, almeno in base a quanto riportato da Speedrun.com, attualmente parlando detiene anche il record per la velocità di completamento di una singola run (una volta ha impiegato 23 minuti e 51 secondi per finirlo).

Per una persona con capacità del genere non dev’essere stato troppo complicato espandere l’esperienza precedente nel modo in cui abbiamo già accennato. In questo caso, però. Il fatto di doverlo fare più volte complica la situazione non tanto dal punto di vista tecnico quanto della resistenza fisica e mentale. Per conoscendo il gioco, scegliendo di volerlo completare più volte possibili in 24 ore significa chiudersi in un limbo in cui conta anche la resistenza stessa del giocatore, oltre alle sue specifiche abilità in game.

Se interessati a recuperarvi l’impresa, vi rimandiamo alla sua live su Twitch in cui restano testimoniato tutti i suoi sforzi.

