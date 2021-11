Zelda Breath of the Wild rinasce grazie a questa fantastica mod

Sappiamo tutti come The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia stato uno dei giochi più importanti per Nintendo. Il titolo ha accompagnato l’uscita della nuova console della casa di Kyoto, ovvero Switch ed ha saputo imporsi fin da subito come uno dei migliori videogiochi della scorsa generazione. Pur essendo molto vasto e con tantissima libertà, a distanza ddi 4 anni un modder ha decisamente migliorato l’esperienza di gioco. Come? Grazie ad un “randomiser”, che promette di aggiungere ore ed ore di divertimento.

Non è un concetto inedito nel mondo dei videogiochi: mod simili infatti esistono già da diverso tempo e permettono di aggiungere un tocco di rigiocabilità in più ad un titolo. Nel caso specifico di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la mod è però decisamente più grande del previsto. Creata dal modder Waikuteru, questo piccolo add-on modifica una serie di parametri del gioco della casa di Kyoto. Chiunque la installi sarà in grado di avere un’esperienza di gioco decisamente diversa, dal drop dei nemici fino al meteo, passando per i drop dei forzieri e rendendo addirittura random il punto di teletrasporto utilizzata la tavola Sheikah.

Chiaramente questa mod rischia anche di rendere l’intera esperienza di gioco di The Legend of Zelda: Breath of the Wild decisamente più aleatoria. I giocatori infatti rischiano di lavorare duramente per ottenere magari qualche potenziamento importante, per poi ritrovarsi però con qualcosa di molto più comune e meno raro. D’altronde però è l’aspetto più bello dei randomiser: giocare senza sapere cosa aspettarsi, anche alla seconda, terza o quarta run aggiunge sicuramente qualcosa in più.

La mod al momento non è ancora disponibile ma è possibile averne un assaggio grazie al video postato dal modder e che trovate poco più in alto. Questa nuova mod di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà distribuita solamente tramite il Patreon ufficiale di Waikuteru, dunque non sarà possibile scaricarla altrove (e neanche gratuitamente).