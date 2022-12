Sembra proprio che lo sviluppo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom stia procedendo spedito per la sua strada, avvicinandosi sempre di più alle sue fasi conclusive. Un recente video, pubblicato da Nintendo of Latin America, ha ufficializzato l’inizio del doppiaggio del titolo, a dimostrazione degli attuali ritmi produttivi alla base del progetto.

Anche se il 12 maggio 2023 è ancora parecchio lontano, siamo sicuri che una notizia del genere farà piacere a tutti coloro che attendono in trepidante attesa l’uscita di questo nuovo capitolo. Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’apertura dei pre-order di Tears of the Kingdom, ennesimo segnale di una sicurezza marmorea nei confronti del suo percorso di pubblicazione.

Tornando al video recentemente pubblicato da Nintendo, per adesso abbiamo avuto solamente la conferma per il doppiaggio della versione latino americana, che verrà presumibilmente seguita da tutte le altre lingue nei prossimi mesi. Essendo che al momento non sono ancora stati rilasciati moltissimi dettagli riguardo a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, possiamo solamente limitarci a speculare in merito alla sua lunghezza generale, e alle risorse impiegate per costruire un’esperienza che sarà, si spera, al pari se non migliore di Breath of the Wild.

Il 2023 sarà sicuramente un anno interessante per gli amanti dei videogiochi, con Tears of the Kingdom e tanti altri lavori che punteranno tantissimo sull’ampiezza e sulle possibilità, anche in termini di ore ed esplorazione, come avvenuto anche in passato. Non ci resta che osservare i passi in avanti dai precedenti lavori e successi, nella speranza che tutto si evolva riscrivendo nuovamente la storia stessa del medium.