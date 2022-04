Secondo un nuovo diario degli sviluppatori, il primo DLC a pagamento di The Long Dark arriverà nel corso dell’anno. All’interno del lungo post che potrete recuperare sul sito di Hinterland Studio gli sviluppatori riflettono sugli ultimi otto anni di produzione. Inoltre, l’articolo nasconde alcune informazioni su ciò che riserva il futuro. Tra le novità troviamo un season pass per garantire che il gioco continui a crescere al meglio.

Dopo essersi concentrato per così tanto tempo sulle modalità sandbox e storia, il team afferma che ora è pronto per dividerle. Il fondatore di Hinterland Studio, Raphael van Lierop, afferma, inoltre, che questo desiderio di sviluppare le due modalità in contemporanea ha spesso reso il lavoro più complesso. Entro la fine dell’anno Hinterland intende rilasciare una sorta di season pass per The Long Dark che consentirà l’accesso ad una serie di contenuti aggiuntivi che arriveranno nell’arco di 15-18 mesi.

Le aggiunte di questo season pass riguarderanno una combinazione di contenuti e aggiornamenti del sistema di gioco, tra cui nuove aree, sfide e meccaniche. Inoltre, gli sviluppatori ipotizzano la possibilità di fornire questi contenuti anche in pacchetti di DLC minori. Ciò permetterà ai giocatori di acquistare singoli contenuti per personalizzare al meglio la propria esperienza su The Long Dark riuscendo anche a risparmiare rispetto all’intero pass. Ovviamente, gli sviluppatori non smetteranno di fornire contenuti gratuiti con le prossime patch. Tuttavia, questi saranno miglioramenti meno netti rispetto a quelli acquistabili.

Van Lierop ha anche confermato che stanno la leadership di The Long Dark passerà a Katie Sorrell, una veterana che si occupa di game design da 30 anni e ha lavorato su titoli come Medievil. Il fondatore di Hinterland Studio afferma che la guida di Katie, unita alla bravura dei componenti del team, saranno fondamentali per il futuro prosperare del titolo. Ricordiamo che il titolo di Hinterland è disponibile gratuitamente per i possessori di Xbox Game Pass.