The Sims: miliardi e miliardi di dollari di guadagni, nuove espansioni già pianificate

The Sims è una delle serie di maggior successo di Electronic Arts. Ora, inoltre, ha infranto un nuovo record grazie ai miliardi di dollari di guadagni.

Electronic Arts è una compagnia che ha pubblicato molti grandi giochi di successo. Possiamo pensare a Battlefield, i recenti giochi di Star Wars (e al venturo Jedi Fallen Order), ma sopratutto a FIFA e The Sims. Quest’ultimo, in particolar modo, ha raggiunto un nuovo record di guadagni, stando a quanto rivelato dal più recente resoconto finanziario di Electronic Arts.

Come è possibile leggere nel report del quarto finanziario dell’editore, l’ultimo capitolo della serie, The Sims 4, è un gioco di grande successo con un numero medio di giocatori che è cresciuto del 40% nel corso del 2019. Grazie alle parole del CEO Andrew Wilson, sappiamo anche quanto la serie abbia guadagnato dal primo capitolo (rilasciato nel 2000) a oggi.

Ecco le parole del CEO, in traduzione: “The Sims ha superato 5 miliardi di dollari di guadagni dal rilascio del primo capitolo. The Sims continua a essere uno dei più grandi franchise nel mondo del gaming, e abbiamo già pianificato di portare nuove esperienza ai fantastici giocatori per un lungo periodo di tempo.” La prossima espansione sarà dedicata all’università e sarà rilasciata il 14 novembre su PC: con queste premesse, sembra destinata a essere un altro grande successo. Inoltre, il gioco tornerà su Steam nei prossimi mesi, al pari di altri giochi EA.

Tramite il report finanziario scopriamo anche che Apex Legends ha raggiunto 70 milioni di giocatori e da questo momento sarà trattato come uno “sparatutto annuale”: non è però chiaro cosa questo significhi. Più esplicito il fatto che il CFO abbia affermato che il free to play di Respawn sarà supportato per 10 anni. Di certo dobbiamo aspettarci il rilascio di continui aggiornamenti per mantenere l’opera al centro dell’attenzione dei giocatori.