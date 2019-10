The Sims 4: annunciata l’espansione Discover University

Electronic Arts ha ufficialmente annunciato nelle ultime ore una nuova espansione per The Sims 4, Discover University, in arrivo il mese prossimo.

Abbiamo assistito recentemente alle indiscrezioni che hanno rivelato, in anticipo, la nuova espansione ufficiale di The Sims 4: nel corso della giornata di oggi, finalmente, Electronic Arts ha gettato luce su questo nuovo aggiornamento, Discover University.

L’espansione, nella fattispecie, arriverà su entrambi i sistemi operativi (Windows e Mac OS) nel corso del prossimo mese, il 15 novembre, mentre bisognerà attendere il prossimo 17 dicembre per le versioni PlayStation 4 e Xbox One. La stessa Electronic Arts ha rilasciato un trailer d’annuncio che mette in mostra il gameplay della nuova espansione, di cui vi auguriamo una buona visione.

Per chi non ne fosse a conoscenza, l’espansione Discover University si basa (com’è ovvio che sia) sulla vita universitaria: al giocatore sarà data infatti la possibilità di scegliere rispettivamente tra il prestigio della storica Università di Britechester, o il più moderno e innovativo Istituto di Foxbury, per assicurarsi un’educazione completa e in grado di portare a una brillante carriera.

All’interno dell’espansione Discover University, i giocatori potranno seguire in completa libertà le lezioni universitarie (che spaziano dalla biologia fino all’informatica), organizzare presentazioni e tante altre attività che fanno parte della vita di uno studente. Le lezioni influiranno inoltre sulle performance della futura carriera dello studente universitario. Un’altra simpatica aggiunta di Discover University consiste nella nuova possibilità di personalizzare il proprio ambiente di vita, all’interno del campus universitario, lontani da casa.