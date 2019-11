Star Wars Jedi Fallen Order: tra le ispirazioni del gioco c’è anche God of War

Il Game Director di Star Wars Jedi Fallen Order parla delle ispirazioni che lo hanno accompagnato nel corso dei suo lavori passati e presenti.

Star Wars Jedi Fallen Order è in procinto di arrivare sulle macchine da gioco di tutto il mondo, ed è noto da pochi giorni che il rilascio del nuovo titolo Respawn avverrà anche su Steam, facendo tornare così sulla piattaforma Valve un titolo EA dopo circa 15 anni.

Il Game Director di Star Wars Jedi Fallen Order, Stig Asmussen, ha rivelato che la sua passata esperienza lavorativa nella serie di God of War ha influenzato il titolo basato sulla space opera creata da George Lucas in numerosi aspetti. Naturalmente, il team ha anche trovato molte ispirazioni nei precedenti titoli di Star Wars, in particolare in giochi del calibro di Knights of the Old Republic per il tipo di narrazione.

Parlando con la redazione di Esquire, ad Asmussen è stato chiesto da dove il team ha trovato più ispirazione durante lo sviluppo. “Ho lavorato a God of War, dal primo al terzo, e ovviamente questo ha avuto un’influenza su di me, non solo dal punto di vista del game design, ma anche da quello della produzione, da un punto di vista dell’approccio su come si faccia un gioco, su dove debba essere il tuo standard e su che qualità devi raggiungere”.

Asmussen ha infine dichiarato che anche Star Wars ha avuto un influenza nei lavori passati del director: “Se devo essere sincero, mentirei se non dicessi che anche Star Wars influenzò il lavoro che compii su God of War, e anche su altri giochi a cui ho lavorato. È curioso che il cerchio si sia chiuso”. Siete pronti a giocare la nuova all’interno dell’universo di Star Wars? Diteci la vostra.