The Witcher 3, Saber Interactive torna a parlare del porting su Nintendo Switch

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria inversione di tendenza, con moltissimi titoli di terze parti che, dopo aver snobbato a lungo Nintendo, stanno ora portando i propri lavori su Nintendo Switch. Solo nell’ultimo mese, ad esempio, abbiamo infatti visto approdare sulla piccola ibrida nipponica sia Saints Row 4 Re-Elected che Zombie Army Trilogy. A portare tali porting ad un livello successivo è però stato un titolo in particolare: The Witcher 3.

Un’operazione che per molti sembrava letteralmente impossibile, ma che Saber Interactive è riuscita a portare a termine con un lavoro assolutamente egregio. Proprio su tale lavoro, che non è ovviamente stato per nulla semplice, è nuovamente intervenuta la software house durante la NVIDIA’s GPU Technology Conference.

Tra gli aneddoti più interessanti possiamo trovare il fatto che ci sono voluti ben 15 mesi di lavoro per portare a termine il porting di The Witcher 3 su Nintendo Switch e che all’interno di esso è stata utilizzata una tecnologia per la gestione dell’audio proveniente direttamente dal futuro ed attesissimo Cyberpunk 2077. La gestione della fisica dei vari vestiti, inoltre, è stata fatta passare dalla CPU alla GPU. Le informazioni rilasciate, visto il palcoscenico, sono quindi decisamente tecniche e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Se siete comunque interessati potete trovare qui il video completo della conferenza.

Altra curiosità svelata da Saber Interactive su The Witcher 3 durante la NVIDIA’s GPU Technology Conference è il fatto che, durante i lavori sul porting, tale progetto era internamente conosciuto con l’irresistibile nome di The SWitcher.

Che ne pensate di questa notizia, avete già provato con mano questo incredibile porting per Nintendo Switch? Anche voi reputavate all’inizio impossibile questa operazione o eravate invece fiduciosi sulle potenzialità della console di Nintendo? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti.