Nonostante i The Games Awards appena conclusosi abbiano espresso un parere piuttosto autoritario su quello che è il gioco dell’anno, sembra che anche The Witcher 3 (che potete trovare su Amazon) sia in grado di dire la sua. Il titolo di CD Projekt RED, a sette anni dal suo lancio, è infatti tornato sotto una nuova veste aggiornata e rivista per le nuove piattaforme di gioco. Questa versione rivisitata sembra aver conquistato proprio tutti, portando l’ultimo capitolo delle avventure di Geralt di Rivia a stabilire un nuovo record in pochissimo tempo.

The Witcher 3 HD Reworked Project

L’edizione migliorata di The Witcher 3, infatti, ha scalzato un colosso come God of War Ragnarok dalla sua posizione nella top tre dei migliori giochi su PS5. L’open world dello studio polacco si è assestato al secondo posto in questa classifica, scalzando il gioco di Santa Monica Studios che, adesso, occupa la terza posizione. Il criterio di questo ranking è dato dalle valutazioni su Metacritic che, grazie ad un metascore di 96, portano il titolo di CD Projekt RED vicinissimo al 97 di Elden Ring, vincitore del Game of the Year ai TGS e saldamente a comando anche di questa classifica.

Il risultato, nel caso di The Witcher 3, è dovuto alle recensioni che, come si può ovviamente vedere anche su Metacritic, non sono mai scese sotto una valutazione di 90. È, tuttavia, possibile che arrivino recensioni ulteriori che possano abbassare la media del 96 attuale per il titolo di CD Projekt RED. Sembra però impossibile che il gioco possa scendere sotto una valutazione di 90. Pertanto, la posizione sul podio sembra garantita ancora a lungo.

La nuova versione di The Witcher 3 ha saputo portare moltissime aggiunte che hanno spinto i giocatori a vestire nuovamente i panni di Geralt di Rivia. A poche settimane dall’abbandono di Henry Cavill nel ruolo del Witcher per la serie Netflix, sembra che l’open world di CD Projekt RED non sia mai stato tanto popolare.