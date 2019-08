The Witcher 3 Switch: svelata la data di uscita alla Gamescom 2019

È stata finalmente annunciata la data di uscita di The Witcher 3 Wild Hunt su Nintendo Switch durante la Gamescom 2019. Ecco i dettagli.

L’Opening Night Live di Geoff Keighley è stata un’ottima occasione per scoprire tante novità a lungo termine, ma anche per sapere cosa arriverà sulle nostre console e sui nostri PC nelle prossime settimane e mesi. Durante la conferenza, è stato annunciato che The Witcher 3 Wild Hunt sarà rilasciato su Switch a partire dal 15 ottobre 2019.

Come già sappiamo, questa versione conterrà tutti i DLC e le due espansioni rilasciate sulle altre piattaforme, ovvero Heart of Stone e Blood and Wine. Avremo quindi a disposizione tutti i contenuti di The Witcher 3 in un sol colpo e potremo giocare anche in modalità portatile.

Il gioco è stato convertito da Saber Interactive che ha fatto un grande lavoro di ottimizzazione. Come ben sappiamo The Witcher 3 è un gioco molto grande e portarlo su una piattaforma “esile” come Nintendo Switch non è stato semplice. Il gioco girerà a 540p in versione portatile, mentre in docked arriverà fino a 720p, sacrificando comunque un po’ di mole poligonale e profondità di campo.

I fan delle avventure dello Strigo, però, sapranno andare oltre questi limiti congeniti. Diteci, giocherete a The Witcher 3 in versione Switch?