The Witcher: “Toss a Coin” aggiunto a Beat Saber, ecco il video

Dicembre è stato il mese di The Witcher per molti appassionati. Netflix ha rilasciato la prima e molto attesa stagione della serie basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Tra i molti elementi apprezzati dello show vi è la musica, in particolar modo le ballate del bardo Jaskier/Dandelion/Ranuncolo (a voi la scelta del nome, a secondo dell’opera tramite la quale avete conosciuto il personaggio). Tra tutte, “Toss a Coin to Your Witcher” ha conquistato il web.

Ora, la canzone è persino stata inserita all’interno di Beat Saber, il gioco VR che ci chiede di colpire a tempo di musica una serie di cubi colorati. Potete vedere un video a riguardo qui sotto, il quale include l’intera canzone e l’esecuzione della “coreografia”.

“Toss a Coin to your Witcher” racconta delle avventure di Geralt di Rivia, ma ovviamente il bardo ha abbellito il testo per rendere il tutto più interessante. La canzone inizia con poche note ed è semplice da affrontare, ma in poco il ritmo si alza e non è affatto facile realizzare un’unica grande combo a meno di non aver una discreta esperienza con Beat Saber.

The Witcher ha saputo convincere il pubblico ma anche i videogiocatori più in generale, visto che dopo il rilascio della serie i vari capitoli sviluppati da CD Projekt RED sono tornati in cima nella classifica dei più giocati su Steam. Vi ricordiamo che i giochi di The Witcher non hanno alcun legame con la serie Netflix e, semplicemente, sono basati sulla stessa fonte (i romanzi).

Beat Saber è disponibile su PC, PS4 e Oculus. The Witcher 3 Wild Hunt, ultimo capitolo della serie principale di CD Projekt RED, è invece disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.