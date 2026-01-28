Il Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo kit completo, con licenza ufficiale Airbus e compatibile con Xbox Series X|S e PC, include sidestick ergonomico e quadrante manetta che replicano fedelmente i comandi di un Airbus A320. Potete portarlo a casa a 242,98€ invece di 299,99€, perfetto per chi cerca un'esperienza di volo realistica con Microsoft Flight Simulator 2020.

Thrustmaster TCA Captain Pack Airbus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition è la scelta ideale per gli appassionati di simulazione di volo che desiderano un'esperienza realistica e coinvolgente su Xbox Series X|S e PC. Questo sistema è particolarmente consigliato a chi ama pilotare aerei di linea commerciali, specialmente gli Airbus A320, e cerca repliche ergonomiche fedeli con licenza ufficiale. Se utilizzate Microsoft Flight Simulator 2020, questo controller si integra automaticamente nel gioco, offrendovi un controllo intuitivo e professionale. È perfetto anche per chi possiede già altri accessori Thrustmaster e vuole espandere il proprio cockpit domestico grazie alla compatibilità con pedaliere e altri dispositivi.

Con i suoi 31 pulsanti azione e 4 assi, questo pack soddisfa le esigenze di piloti virtuali che cercano precisione e immersione totale. La tecnologia a sensore magnetico garantisce durata illimitata e accuratezza impeccabile, mentre funzioni avanzate come l'inversore di spinta integrato e il timone controllabile vi permetteranno di gestire ogni fase del volo con realismo. Include inoltre un mese di Xbox Game Pass Ultimate, rendendolo un'ottima opportunità per chi vuole iniziare o arricchire la propria esperienza di simulazione con un risparmio del 19% sul prezzo originale.

Il Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition vi offre repliche ergonomiche fedeli di sidestick e quadrante manetta Airbus A320, con licenza ufficiale per Xbox Series X|S e PC. Questo sistema include 31 pulsanti azione replica, tecnologia a sensore magnetico per precisione illimitata e un meccanismo inversore di spinta integrato per un'esperienza di volo ultra-realistica.

Vedi offerta su Amazon