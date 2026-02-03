EA SPORTS FC 26 Standard Edition per PS5 è in offerta su Amazon a soli 37,66€ invece di 79,99€. Con oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, e 120 stadi, vivrete l'esperienza calcistica più autentica a un prezzo imbattibile. Disponibile il cross-play tra piattaforme e nuove modalità come Gameplay realistico e tornei a eliminazione diretta per mettere alla prova le vostre abilità.

EA SPORTS FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 26 Standard Edition per PS5 è l'acquisto ideale per gli appassionati di calcio che desiderano vivere l'esperienza videoludica più completa e realistica del loro sport preferito. Con uno sconto eccezionale del 53%, questo titolo si rivolge sia ai giocatori occasionali che cercano divertimento con gli amici grazie al cross-play tra piattaforme, sia ai competitivi che vogliono costruire la squadra dei sogni in Football Ultimate Team. La presenza di oltre 20.000 giocatori autentici, più di 750 club e 120 stadi vi permetterà di immergervi completamente nel mondo del calcio professionistico, soddisfacendo il desiderio di autenticità e varietà.

Questo gioco risponde perfettamente alle esigenze di chi vuole personalizzare la propria esperienza scegliendo tra gameplay realistico per la Carriera o competitivo per le sfide online. Gli appassionati della modalità Carriera Tecnico troveranno scenari reali e trame alternative che rendono ogni stagione unica, mentre i nuovi archetipi ispirati ai grandi campioni permettono di sviluppare il proprio stile di gioco in modo distintivo. Con tornei a eliminazione diretta, eventi Live a tema e contenuti stagionali costanti, EA SPORTS FC 26 garantisce intrattenimento duraturo e sfide sempre nuove, rappresentando un investimento eccellente per chi cerca un'esperienza calcistica completa e in continua evoluzione.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition per PS5 vi porta nel cuore del calcio con oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, 120 stadi e 35 campionati. Grazie al cross-play potrete sfidare gli amici su diverse piattaforme, mentre le nuove impostazioni di Gameplay realistico e competitivo offrono esperienze su misura per ogni modalità.

