Edito da Team17 e sviluppato da OverBorder Studio, Thymesia è un vero e proprio Soulslike che si ispira palesemente a Bloodborne. Nulla di male sotto questo aspetto: ambientazioni steampunk e medievali sono all’ordine del giorno, specialmente in giochi che cercano di seguire il successo dei titoli FromSoftware.

Se da un lato Bloodborne resta un desiderio proibito dei giocatori PC (e ovviamente quelli PlayStation, che sognano una versione a 60 frame al secondo del gioco), sembra proprio che qualsiasi tentativo di portare quelle atmosfere non funzioni. Al momento in cui scriviamo, infatti, gli sviluppatori hanno lanciato una demo di Thymesia su Steam. Demo che però non sembra aver attratto tantissimi giocatori, soprattutto su Twitch. La piattaforma di proprietà di Amazon infatti conteggia solamente 27 spettatori, a fronte di 121 follower. La situazione non migliora neanche guardando a Steamcharts: al momento infatti la versione di prova è stata giocata da 529 persone.

Al di là di queste statistiche, Thymesia è sicuramente un progetto abbastanza interessante. Il gioco richiama in tutto e per tutto Bloodborne, ma con una storia dark fantasy che potrebbe essere decisamente apprezzata. Interessati anche le feature: nel gioco sarà infatti possibile trasformarsi in un corvo e gli utenti dovranno recuperare i ricordi del protagonista nel corso dell’avventura. “Le scelte che compi e gli oggetti che raccogli ti permetteranno di accedere a diversi finali. Rimetti insieme i pezzi della tua vita e scopri la tua verità”, si legge nelle pagina Steam del titolo. La speranza è che ovviamente i numeri di vendita finali siano leggermente migliori di quelli attuali.

Thymesia sarà disponibile a partire dal 9 maggio 2022. Il gioco arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Potete scaricare la demo del gioco si può scaricare su Steam. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.