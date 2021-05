TimeSplitters sta per tornare! Lo storico team svilupperà il nuovo gioco

Gli appassionati lo hanno chiesto a gran voce, e quanto pare Koch Media e Deep Silver hanno voluto venire in contro a tutti coloro che hanno sperato fino ad oggi in un ritorno della saga di TimeSplitters. Lo storico FPS dell’era PlayStation 2 e prima Xbox ha lasciato un segno molto profondo nei cuori e nelle menti di tutti coloro che hanno giocato ai tre capitoli usciti nei primi anni 2000, e ora finalmente abbiamo avuto la notizia tanto sperata: la saga sta per tornare in via ufficiale!

Ad annunciare questa lieta notizia è stata la stessa Koch Media, con la compagnia che ha esaudito il sogno di una marea di appassionati della serie TimeSplitters confermando non solo che un nuovo gioco arriverà, ma che questo nuovo capitolo verrà sviluppato dallo storico team Free Radical Design, capitanato dalle stesse personalità che hanno contribuito a creare uno dei franchise FPS più amati ed iconici di sempre.

Se non vi siete mai avvicinati alla trilogia di TimeSplitters, sappiate che parliamo di uno sparatutto in prima persona con tanto carattere e a tratti un po’ atipico per il periodo in cui uscì. Da sempre la saga ha puntato sia su una campagna in giocatore singolo ricca di varietà e folli personaggi di tutti i tipi, a diverse modalità di gioco multigiocatore in split-screen caciarone e capaci di tenere incollati al monitor gli appassionati per ore e ore.

Come viene specificato nel post d’annuncio, al momento il nuovo gioco della saga TimeSplitters non è ancora entrato in fase di sviluppo, ma la compagnia promette di darci nuovi aggiornamenti appena sarà possibile. Diciamo che, per il momento, ci riteniamo più che soddisfatti solo al pensiero che un nuovo gioco della serie sia sul nascere, ed è ancora più bello che se ne occupi il team storico capitanato da Steve Ellis e David Doak.