Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021: i Mkers rappresenteranno l’Italia

Nel panorama mondiale degli eSport, Rainbow Six Siege è uno dei giochi più acclamati e giocati all’interno della scena esportiva. I Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021 quest’anno però, saranno più speciali del solito, soprattutto per la nostra beneamata penisola. Il team competitivo italiano Mkers, infatti, è riuscito ad aggiudicarsi un posto d’onore all’interno di una delle competizioni più importanti del circuito eSport di Rainbow Six Siege.

La qualificazione è stata ancora più entusiasmante, dato che per la prima volta nella storia dell’esport italiano, il tricolore sarà protagonista sul palcoscenico della competizione numero uno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Un risultato senza precedenti, che ha lasciato letteralmente senza parole gli appassionati di esport di tutto il paese, che vedranno i propri colori fieramente rappresentati dai Mkers.

La qualificazione al Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021 è stata il coronamento di un cammino fantastico da parte dei Mkers, tra i team più noti e blasonati italiani, che sono attualmente in prima posizione nella Regular Season del campionato italiano, in attesa dei Playoff, previsti dopo la pausa natalizia. Faremo sicuramente tutti quanti il tifo per questa squadra, che possiamo già tranquillamente dire di essere già entrata nella storia dell’eSport italiano.

La quinta edizione del Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021 si terrà per la prima volta in assoluto in Europa a febbraio 2021 e vedrà impegnate le migliori 20 squadre provenienti dalle quattro regioni principali del circuito esport di Rainbow Six, che gareggeranno offline in un ambiente LAN con rigorose misure sanitarie. Per motivi di sicurezza e di salute, non sarà possibile aprire l’evento alla partecipazione del pubblico.