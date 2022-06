Quando parliamo di client PC il primo pensiero è rivolto sicuramente ai due più “antichi”, ovvero Battle.net e Steam. Il primo è oramai da anni un punto fisso per tutte le produzioni del gruppo Activision Blizzard, tanto da aver reso il client di Valve orfano anche di produzioni come Call of Duty e Crash Bandicoot, mentre il secondo è forse il più popolare di tutti. In futuro però la situazione potrebbe cambiare radicalmente, come svelato da un aggiornamento di SteamDB, il sito web che analizza il database del client di Gabe Newell e che molto spesso anticipa l’annuncio di prodotti ufficiali in arrivo su PC.

Come riportato su Reddit, infatti, alcuni file di Battle.net sono stati aggiunti a Steam. Questo può significare che nel prossimo futuro, giochi come Call of Duty potrebbero giungere anche sul client di Valve. Attenzione però anche ai titoli di casa Blizzard, come Overwatch 2 e Diablo 4. Da sempre la società di Irvine ha lanciato i suoi giochi sul suo client, appunto Battle.net, ma nel corso dei prossimi anni la situazione potrebbe cambiare radicalmente, spingendo determinati prodotti ad apparire proprio su Steam.

Ci sono ottime ragioni per un cambiamento del genere potrebbe essere davvero in vista. La prima è sicuramente l’acquisizione del gruppo Activision Blizzard da parte di Microsoft. La casa di Redmond si aspetta di finalizzare l’acquisto del publisher e sviluppatore entro il 2023 e questo renderebbe alcuni loro titoli disponibili anche su Xbox Game Pass. Microsoft ha poi sempre lanciato i suoi giochi anche su Steam e questa pare essere una regola aurea della società capitanata da Nadella, che pur disponendo della sua app all’interno dei PC Windows 10 e Windows 11 non si preclude nessuna possibilità di mercato (e di guadagno).

L’arrivo dei giochi Activision Blizzard su Steam potrebbe avvenire come accaduto in passato con Uplay (ora Ubisoft Connect). Tutte le transazioni passerebbero dal client di Valve, ma per avviarli potrebbe essere necessario utilizzare comunque Battle.net. Una scelta sensata per tenere vicino la fan base ma allo stesso tempo aprire altri mercati. Vi invitiamo comunque ad attendere ulteriori conferme in merito e prendere queste informazioni con le pinze. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.