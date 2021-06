Annunciato un po’ a sorpresa negli scorsi giorni, qualche istante fa abbiamo avuto l’occasione di dare un’occhiata più da vicino agli annunci videoludici avvenuti all’interno del Tribeca Games Spotlight. Questo evento digitale che mischia il videogioco con il cinema ci ha regalato diverse sorprese, e alcuni nuovi punti di vista su diversi giochi che abbiamo già imparato a conoscere nel corso degli scorsi mesi.

Tribeca Games Spotlight: tutti i giochi annunciati

Signals

Il Tribeca Games Spotlight si apre con un trailer molto evocativo, dal taglio horror misto sci-fi. Signalis, questo il nome del particolarissimo titolo che ha avuto l’onore di aprire questo nuovo evento digitale.

Kena Bridges of Spirits

L’abbiamo visto già più di qualche volta, ma Kena Bridges of Spirits torna a mostrarsi ancora una volta con un bello spezzo di gameplay. Il gioco continua ad essere uno dei titoli più interessanti dell’anno grazie al suo lato artistico affascinante e dalla ricchezza di animazioni davvero molto variegate.

Norco

Se avete sempre voluto vivere un avventura narrativa ambientata in una versione della Louisiana a 8 bit, questo Norco è il titolo che fa per voi. Un’affascinante viaggio in pixel art che risulta già ricco di tematiche mature e di luoghi molto vari.

Harold Halibut

Trova spazio al Tribeca Games Spotlight anche anche Harold Halibut un gioco sci fi tutto animato con la tecnica della clay animation ed in stop motion, che si muove su fantastici diorami fatti a mano.

Sable

Dopo averlo visto ieri sera, Sable torna anche al Tribeca Games Spotlight, con un nuovo filmato che ci conferma tutto quello che il titolo ha saputo mostrarci nelle scorse occasioni; ovvero un art style a dir poco estasiante e parecchio originale.

Lost in Random

Torna a mostrarsi anche Lost in Randon, la nuova produzione EA Originals che mischia diversi generi, stili artistici e tematiche narrative. Uno dei titoli più cuoriosi dello show, davvero da tenere d’occhio.

12 Minutes

Nuovo filmato anche per 12 Minutes, la prossima avventura targata Annapurna Interactive. Fin dal primo annuncio, questo gioco ci ha attratti dal suo lato narrativo molto particolare, che si svolge costantemente in un lasso di tempo di 12 minuti.

The Big Con

All’improvviso veniamo investiti da un’atmosfera totalmente anni ’90 con The Big Con. Quest’avventura ricca di colori, ci farà vivere la storia Ali, una ragazza che cerca di portate a compimeno la propria quest: rubare abbastanza soldi da un gigantesco centro commerciale per ribilanciare l’economia di un piccolo paesino americano.