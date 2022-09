Nel corso di un anno intero il settore videoludico si riempie di un numero incalcolabile di esperienze diverse. Se il pubblico più casual si concentra quasi esclusivamente sui titoli più chiacchierati, esiste anche tutto un sottobosco di esperienze che diventa sempre più profondo e particolare man mano che ci si addentra. Trombone Champs è un gioco che è rimasto quasi nascosto da occhi indiscreti per diversi giorni, ma in questo periodo sta iniziando a trovare l’apprezzamento di tanti videogiocatori curiosi.

Questo particolarissimo rhythm game è stato rilasciato su Steam solamente qualche giorno fa, nello specifico il 16 settembre, ed è sia sviluppato che pubblicato dai ragazzi di Holy How. Come si può vedere da trailer e dalle immagini, si tratta del primo videogioco che vi permetterà di suonare il trombone su una sequela di canzoni a libera scelta. Il titolo, però, sta riscontrando un ottimo successo anche grazie a una discreta varietà.

Al momento Trombone Champs ha ricevuto diverse recensioni su Steam, e la stragrande maggioranza sono molto positive. Quel che in molti segnalano è come si rimanga estasiati dalla semplicità e dal divertimento che un gioco del genere riesca a donare a chiunque vi si approcci, anche solo per mera curiosità. Da come si presenta in molti non darebbero molto credito a questo progetto, ma proprio la sua semplicità sembra nascondere una perla unica nel panorama dei giochi musicali.

Oltre a poter scegliere tra una ventina di canzoni diverse, che vanno dal jazz alla musica classica, la peculiarità di questo titolo è la possibilità di poter collezionare cinquanta carte che rappresentano molte delle leggende della musica chiamate Trombone Cards che vi permettono di scoprire la storia chiamata Tromboneverse che lega questo folle e divertentissimo gioco da non perdere se amate questo genere musicale e le produzioni super nascoste nei meandri del settore.