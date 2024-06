Tutti impazziscono per questo "gioco" dove devi cliccare una banana, scala le classifiche di Steam

Il panorama dei videogiochi è costantemente in evoluzione e, talvolta, alcuni dei titoli più semplici si rivelano sorprendentemente popolari. A volte, però, le cose vanno un po' troppo oltre, ed è questo è il caso di Banana, un gioco che ha catturato l'attenzione di milioni di utenti su Steam.

Lanciato in aprile, questo videogioco - se così di può definire - gratuito consiste essenzialmente nel cliccare su una banana, un'attività apparentemente monotona che, tuttavia, ha accumulato un'impressionante quantità di seguaci.

Nei giorni scorsi Banana ha raggiunto un picco di 858,915 giocatori contemporanei, un numero in forte aumento rispetto ai 100,000 di appena una settimana fa. Questo incredibile successo lo colloca come il secondo gioco più popolare su Steam, superato solo da Counter-Strike 2.

Nonostante le prime impressioni possano lasciare pensare che Banana sia un gioco statico e ripetitivo, esplorandolo più a fondo si scopre che offre per lo meno qualcosa di più. Dopo aver cliccato a lungo sulla banana, un'altra può apparire e diventare oggetto di scambio o vendita sul mercato di Steam. Occasionalmente, inoltre, è possibile ottenere una banana rara e più preziosa, aggiungendo un elemento di gratificazione e incentivazione all'intensa attività di clic.

Insomma, il fenomeno Banana dimostra come talvolta i gusti del pubblico possano essere imprevedibili e come anche i giochi più semplici possano stabilire nuovi record e ridefinire le tendenze del mercato videoludico. Resta da vedere per quanto tempo questo titolo manterrà il suo "fascino" presso la vasta audience di Steam.