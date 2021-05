Twitch abbatterà il costo degli abbonamenti

Da quando Twitch ha introdotto il Prime, gli utenti giornalieri che vivono la piattaforma streaming di Amazon possono ottenere tutta una serie di vantaggi e contenuti gratuiti. C’è chi, però, senza alcun abbonamento cerca sempre di supportare, anche economicamente, i vari streamer che li intrattengono di più. Sebbene un abbonamento di livello 1 richieda un costo non eccessivo di 4,99 Dollari, Amazon ha ben pensato di adeguare la tariffa facendo modo che gli utenti di tutto il mondo possano spendere la stessa cifra indipendentemente dalla propria valuta.

Come dichiarato direttamente da Twitch attraverso un recente comunicato, nel corso dei prossimi mesi, la piattaforma di streaming adeguerà il prezzo di tutti gli abbonamenti (abbonamenti esistenti, nuovi abbonamenti a pagamento e abbonamenti regalo) nella maggior parte dei paesi per renderlo più accessibile a tutti. Le prime nazioni in cui avverrà questa operazione saranno Messico e Turchia, che riceveranno l’adeguamento già a partire dal prossimo 20 maggio 2021.

Dopo questi primi due paesi toccherà a gran parte delle nazioni in Asia, America Latina, Medio Oriente, Africa ed Europa, a partire dal terzo trimestre 2021. Questa introduzione graduale aiuterà la community ad adattarsi più facilmente a un cambiamento così importante. In poche parole, i prezzi degli abbonamenti, nella maggioranza dei paesi al di fuori degli Stati Uniti, saranno abbassati. Il prezzo dell’abbonamento per uno spettatore dipenderà dal paese in cui vive e dalla modalità di pagamento impostata su Twitch.

Mentre per quanto riguarderà gli streamer, i loro spettatori potrebbero notare una diversità nei prezzi a seconda del paese dal quale seguono le live. In questo adeguamento del prezzo degli abbonamenti su Twitch è compresa anche l’Italia, ma come dichiarato all’interno del comunicato non sappiamo ancora con esatta precisione quando avverrà questo cambiamento nel nostro paese e a quanto ammonterà il prezzo di un abbonamento di livello 1 in futuro. Non ci resta che attendere prossime dichiarazioni direttamente dal team di Twitch.