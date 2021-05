Streaming su Twitch, la guida definitiva

Twitch, al giorno d’oggi, è la più grande community di videogiocatori, con più di 100 milioni di video spettatori unici che osservano importantissimi tornei professionistici, talk show e sessioni di gameplay. Il ruolo dello streamer dunque è diventato centrale nel medium dei videogiochi, e questa figura sta radicalmente cambiando il mercato.

Gli streamer più famosi sono considerati delle vere celebrità dell’internet, al pari di alcune appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport. Infatti, ciascuna celebrità vanta legioni di fan in tutto il mondo che dedicano tutta la loro ammirazione durante le dirette degli e-sport oppure durante le “esilaranti” partite ai videogiochi horror.

Se il vostro sogno è di diventare una celebrità su Twitch, ecco tutto quello che c’è da sapere: dai requisiti hardware di base ai consigli dei professionisti su come mantenere felici gli spettatori, e di conseguenza aumentare l’engagement della vostra futura community.

Quello che è necessario

Un account Twitch

Ottenere un account Twitch è un gioco da ragazzi, infatti il servizio consente di farlo gratuitamente e senza alcun impegno. La piattaforma permette inoltre di selezionare avatar, banner e descrizioni personalizzabili che saranno visionati dai seguaci. Se si vuole fare in modo che tutte le trasmissioni saranno archiviate per una visione successiva, vi basta dirigervi in Settings > Channel & Videos > Archive Broadcasts.

Streaming da PC

Possedere un buon computer è il primo passo per iniziare una diretta su Twitch. La maggior parte dei content creator trasmette sfruttando la potenza computazionale di un solo PC, ma generalmente il consiglio è quello di possederne due, uno per giocare e il secondo per stremmare. Tuttavia, almeno nelle fasi iniziali è consigliato possedere un PC che includa un processore Intel Core i5-4670 (o il suo equivalente AMD), 8GB di RAM e Windows 7 o successivi (è possibile fare streaming anche da Mac).

Per quanto riguarda invece la scheda video, chi vuole trasmettere in diretta la propria partita ha bisogno di una scheda compatibile con DirectX 10 e successivi, che riesca appunto a supportare il carico di lavoro mentre si gioca. La velocità di connessione consigliata è di 3 megabit per secondo in upload, che dovrebbe permettere di ottenere una qualità soddisfacente per le dirette.

I requisiti minimi di Twitch variano anche in base al software utilizzato per trasmettere in diretta il gameplay, ma generalmente non sono particolarmente esosi.

Software per effettuare dirette

I software convenzionali usati dalle star di Twitch permettono di mostrare a tutto il mondo il proprio gameplay. Quelli più utilizzati sono due: Open Broadcasting Software (OBS), completamente gratuito, e XSplit, che gode di un’interfaccia molto semplice ma di fatto si tratta di una soluzione a pagamento. Insieme ad OBS e XSplit ci sono anche StreamLabs e TwitchStudio (quest’ultimo sviluppato dalla stessa Twitch ndR), che permettono anch’essi di trasmettere in diretta, tuttavia sono attualmente in fase di sviluppo, infatti alcune funzionalità potrebbero non funzionare a dovere.

Indipendentemente dalla scelta del software, la configurazione della diretta è composta da diversi dettami generali: i dispositivi (monitor, feed del gameplay o webcam), il layout – come gli strumenti saranno visti dagli ascoltatori – e, infine, la sincronizzazione tra Twitch e il programma prescelto.

Streaming da console oppure via PC

Al giorno d’oggi trasmettere non è mai stato così semplice, infatti è possibile condividere la propria esperienza con una console di attuale/vecchia generazione. Su Xbox One/Xbox Series X|S basta scaricare gratuitamente l’applicazione Twitch, mentre su PS4/PS5 si può trasmettere dal vivo tramite la soluzione integrata di Sony. Su Nintendo Switch, invece, è necessario invece utilizzare una scheda d’acquisizione collegata al proprio PC.

La migliore esperienza è quella di collegare comunque una scheda di acquisizione alla propria console, nonostante alcune di esse dispongano di un’applicazione dedicata. Una “Game Capture” infatti permette di condividere il gameplay assicurando una qualità immagine ottimale con una risoluzione in FullHD a 60 frame per secondo, riducendo così tutti quegli artefatti grafici che si possono creare durante una diretta streaming. Al tempo stesso, le schede di acquisizione sono accompagnate da software dedicati con funzionalità aggiuntive. Le principali soluzioni disponibili sul mercato sono:

Sebbene l’utilizzo di una scheda di acquisizione migliori la personalizzazione delle trasmissioni, le dirette streaming da console sono il modo più conveniente (in termini meramente economici ndR) e veloce per testare le acque di Twitch.

Microfono e Videocamera

Il microfono è fondamentale per comunicare con i propri followers. L’auricolare di un headset può essere una buona scelta, ma se volete diventare dei veri professionisti, vi consigliamo d’investire qualche decina di euro in più per acquistare un microfono di qualità, per migliorare sensibilmente la qualità audio delle vostre dirette. Il Blue Yeti è una buona scelta, mentre se volete risparmiare un po’ di denaro potete optare per il Samson Meteor Mic. Ovviamente la discriminate è il proprio budget.

Di pari passo, anche la webcam riveste un ruolo essenziale per gli aspiranti streamer. L’acquisto più logico ricade su Logitech HD Pro C920, che consente di registrare video con una risoluzione 1080p con un buon angolo di visuale. Molti streamer professionisti utilizzano anche un green screen, che permette di sovrapporre l’immagine catturata dalla webcam con il gameplay. Tuttavia è possibile ottenere lo stesso risultato acquistando una Logitech C922 o la più costosa Razer Kiyo, che offrono la rimozione del background in automatico.

Come trasmettere in diretta

Se volete scoprire tutti i passi da compiere per trasmettere su Twitch potete consultare la nostra guida precedente.

Creare una community

Solitamente le trasmissioni Twitch nascono nelle proprie abitazioni, infatti moltissime celebrità sfruttano la cameretta per crescere con i propri sostenitori, e per “crescere” non intendiamo semplicemente giocare ai videogiochi recenti o avere un PC ultra pompato. I migliori streamer in circolazioni sono veri intrattenitori; molti di loro sono celebri per gli incredibili headshot negli sparatutto, mentre altri sono famosi per aver concluso un titolo in venti minuti.

Per crescere su Twitch è necessario inoltre ottenere una o più partnership (oltre a quella offerta da Twitch stessa), che consentono di ottenere un guadagno e offrire esclusivi vantaggi in cambio di una sottoscrizione mensile.

Trova la tua nicchia

Come puoi farti valere fra milioni di streamer su Twitch? E’ necessario trovare una propria nicchia di utenti che condividono la tua stessa passione e un sacco di pazienza. Non è necessario necessariamente vestirsi da pirata o sfoggiare un abito da cosplayer, ma trovare una vostra abilità da mostrare alla piattaforma, o un simpatico gatto da posizionare davanti alla webcam durante i match su Counter-Strike. Insomma, il nostro consiglio è quello di trovare la vostra specialità e mostrarla a tutti senza esitazione.

Siate costanti

La costanza è un elemento cruciale – moltissime persone si sintonizzano ogni sera sul proprio programma televisivo, lo stesso discorso vale per le dirette su Twitch. Se decidete di trasmettere nel pomeriggio o durante la mattinata dovete permettere a tutti i vostri utenti di conoscere esattamente gli orari in cui si va in diretta. Ricordatevi di specificare bene la vostra tabella di marcia sulla pagina Twitch e sugli altri canali social.

Siate interattivi e create amicizie

Ciò che distingue Twitch dalle altre forme d’intrattenimento è che il pubblico è quasi sempre una parte fondamentale dell’esperienza. Tutte le trasmissioni sono accompagnate da una chat room, che consente agli streamer di interagire direttamente con gli spettatori. Più si riesce a far sentire gli spettatori come se stessero seduti comodamente sul divano, più chance si hanno di costruire una community solida.

L’interazione è la priorità per tutti i content creator, infatti alcuni streamer più famosi hanno un monitor dedicato per osservare tutto quello che succede nelle chat.

Non preoccuparti dell’attrezzatura (inizialmente)

Solo perché il vostro streamer preferito possiede una super webcam, un green screen e due PC di fascia alta, non vuol dire che dovete avere lo stesso setup – almeno nei primi tempi. I requisiti di Twitch sono abbastanza permissivi; questo vuol dire che inizialmente potete concentrarvi sulla crescita del vostro pubblico e successivamente sulla trasformazione della vostra camera in uno studio di registrazione.

Pazientate e divertitevi

Twitch è sinonimo di divertimento e per questo motivo bisogna divertirsi ed essere sempre pro-attivi. Per avere successo in questa particolare piattaforma ci vuole molta pazienza e duro lavoro, come in tutti i campi. Per concludere, è molto importante ricordarsi che stiamo parlando di videogiochi. Che sia un hobby o qualcosa che si spera diventi una carriera, lo streaming dovrebbe essere divertente – più vi divertite e più si divertiranno quelli che vi guardano.