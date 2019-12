Twitch Prime: ecco i nuovi giochi gratis di dicembre 2019

A far da padrone nel panorama videoludico sono ormai gli abbonamenti mensili che danno accesso a una serie di giochi gratis a cadenza regolare. Dopo avervi indicato i giochi gratis di gennaio 2020 di Google Stadia, e mentre attendiamo il gioco gratis del giorno dell’Epic Games Store, abbiamo modo di scoprire quali sono i videogame gratuiti di Twitch Prime.

Questo fine dicembre 2019 abbiamo modo di ottenere senza alcuna spesa aggiuntive le seguenti opere:

This holiday, we realized that you're really hard to shop for so we just got you 5 BONUS games w/ Prime from @devolverdigital, including #EnterTheGungeon (w/ all expansions) & more available on Dec 26th.

That's 10 games total this month!

Learn more –> https://t.co/In9Bep7pmp pic.twitter.com/c9zYIp2poW

— Twitch Prime (@TwitchPrime) December 20, 2019