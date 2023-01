Con l’avvento di Twitch lo stesso modo di rapportarsi con i personaggi del web è stato letteralmente stravolto. Le tantissime ore di live hanno avvicinato sempre di più gli streamer/youtuber ai loro fan al punto che in determinati casi le loro stesse vite vengono invase dalle iniziative più folli della loro community. È questo il caso del cosiddetto “Swatting”, uno “scherzo” piuttosto pesante e grave che di recente è penetrato nella privacy di alcuni anziani nonni di una nota streamer.

my grandparent’s house got swatted last night because the person who swatted me thought i lived there.

my grandparents are fortunately fine, but they are old and don’t speak the best english so they are very scared and confused. the internet is a very scary place 🙁

— ✿caitlin✿ (@suppycaitlin) January 17, 2023