SCONTO PAZZESCO su Two Point Campus: enrolment edition per PS5, solo 9€!

Amazon ha in serbo un'offerta imperdibile per gli amanti di giochi simulativi e gestionali: Two Point Campus - Enrolment Edition, titolo che vi permette di costruire e gestire il campus universitario dei vostri sogni, è in sconto del 75% e può essere vostro a soli 9,98€ anziché 39,99€! Non perdete l'occasione di immergervi in uno dei titoli più coinvolgenti del genere, che vi metterà alla guida di un campus universitario dove dovrete affrontare tantissime sfide e rispondere alle richieste di studenti e professori.

Two Point Campus - Enrolment Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Two Point Campus è perfetto per gli amanti dei simulatori gestionali che desiderano immergersi in un mondo di gioco divertente e in costante evoluzione. Se da sempre sognate di dirigere la vostra università è il gioco perfetto per voi: potrete decidere letteralmente tutto, personalizzando ogni aspetto del campus, scegliendo le infrastrutture migliori e assumendo personale qualificato.

Nel gioco potrete decidere dove mettere le varie strutture, decidere dove si terranno gli eventi e dove le lezioni, per fare in modo che ogni studente possa avere l'esperienza dei suoi sogni. Ma dovrete stare attenti anche alle interazioni tra studenti, arricchite da un sistema migliorato. La versione Enrolment include contenuti esclusivi come la mappa del campus, il "Two Point" Bonus DLC pack, l'University Prospectus e un packaging unico.

Two Point Campus - Enrolment Edition per PS5 offre l'opportunità di immergersi in un mondo tutto nuovo, dove potreste plasmare la vostra università come più vi piace. Al prezzo piccolissimo di soli 9,98€, con uno sconto del 75% sul prezzo consigliato di 39,99€, è un'offerta impossibile da farsi scappare, specialmente se amate simulatori e gestionali!

