SUPER sconto su questa ottima lampada da scrivania! -15%

Se, come noi, passate molte ore al PC, allora saprete quanto sia importante che la propria postazione di lavoro, studio o gioco sia anche ben illuminata, soprattutto per evitare spiacevoli problemi alla vista oltre che, ovviamente, poter digitare sulla tastiera in modo più efficiente. Ebbene, se è una lampada da scrivania quella che state cercando, che sia di qualità e venduta ad un prezzo scontato, vi suggeriamo i non lasciarvi scappare questa bella occasione da parte del brand emergente iFalarila che, per soli 24,99€, si propone con un'ottima e luminosa lampada, dal corpo robusto e facilmente adattabile non solo ad una postazione PC, ma a qualsiasi altra postazione di lavoro. Lo sconto, tuttavia, è possibile solo grazie ad un coupon in pagina, che vi offrirà un risparmio del 15% a patto che lo attiviate manualmente (si trova poco al di sotto del prezzo).

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Lampada da scrivania iFalarila, chi dovrebbe acquistarla?

La lampada da scrivania iFalarila è un gadget perfetto passi lunghe ore ad una postazione studio, PC o di lavoro. Con la sua testa da 40 cm e 160 LED ad alta efficienza, questa lampada è progettata per ridurre lo stress visivo, eliminando il fastidioso sfarfallio e l'abbagliamento. È l'ideale per studenti, professionisti e appassionati di lettura che cercano una soluzione per migliorare la loro concentrazione senza affaticare gli occhi ed è dotata, inoltre, di un regolatore di luminosità in 30 diverse combinazioni, che permette di personalizzare l'illuminazione a seconda del compito specifico, che sia leggere, studiare o lavorare.

Oltre a ciò, questa ottima lampada si distingue anche per la sua versatilità di posizionamento, possibile grazie ad un morsetto che, dotato di cuscinetto in silicone, non solo garantirà un ottimo grip, ma eviterà anche qualsiasi graffio alle superfici a cui la lampada sarà agganciata. Dotata di una struttura regolabile a 360° che assicura che la luce possa essere direzionata esattamente dove serve, questa lampada è un accessorio indispensabile per chi cerca flessibilità e funzionalità in uno spazio di lavoro o di studio ottimizzato.

Insomma, parliamo di un prodotto ottimo che, proprio in virtù del coupon sconto offerto oggi, varrebbe davvero la pena prendere in considerazione, sia come PC user, che come professionisti in generale che hanno bisogno di una postazione di lavoro sempre ben illuminata.

Vedi offerta su Amazon