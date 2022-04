Il nuovo trailer di Two Point Campus ha svelato alcune feature inedite del nuovo gioco di SEGA e Two Point Studios. Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, il gestionale infatti aggiungerà un po’ di magia e stregoneria, come se fosse stata presa in prestito dal famoso franchise di Harry Potter.

Annunciate con un nuovo trailer, le nuove feature riguardano la lezione di pozioni e i combattimenti tra maghi. “Fate iscrivere i vostri studenti ai corsi per imparare l’arte delle pozioni e gli incantesimi”, si legge nel comunicato lanciato da Two Point Studios nel corso della giornata odierna. Il corso di Two Point Campus dedicato alla magia e alla stregoneria si chiama Wizardry Course e il tutto ha ovviamente una serie di outfit e luoghi a tema.

Nel trailer, che trovate poco più in basso, i maghi e le streghe vestono con divise tipiche dei maghi e delle streghe, con lunghe tuniche e cappelli con la punta. Le lezioni sono davvero molto caratteristiche: per lo studio delle pozioni, ad esempio, gli studenti dovranno armeggiare con i calderoni, mentre per quanto riguarda gli incantesimi sarà anche possibile dare uno sguardo al futuro con una sfera di cristallo. Presenti ovviamente anche i combattimenti tra maghi. Il tutto, ovviamente, condito dallo humor classico della serie, che riguarderà anche le opzioni di personalizzazione per la scuola.

Two Point Campus sarà disponibile a partire dal 9 agosto 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. Il gioco è una sorta di successore di Two Point Hospital, dove i giocatori erano a chiamati a gestire un ospedale al posto di un college. Potete leggere la nostra recensione del precedente episodio visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.