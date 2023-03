Da quando le varie intelligenze artificiali hanno cominciato a prendere piede, sempre più curiosi si sono avvicinati a questa tecnologia per sperimentare, e anche l’industria videoludica sembra sempre più incline ad utilizzare le IA nello sviluppo dei videogiochi. Di recente anche un colosso videoludico come Ubisoft si sta avvicinando alle intelligenze virtuali, tanto da svelare di essere al lavoro su una IA specifica che affiancherà i propri sviluppatori.

Nello specifico, Ubisoft ha svelato di essere al lavoro su di un nuovo strumento di intelligenza artificiale che andrà ad assistere sceneggiatori e scrittori dei propri giochi. Stando a quanto è emerso dal’editore “Ubisoft Ghostwriter”, questo il nome della nuova IA, permetterà alla compagnia francese di sperimentare, ma anche per generare la prima bozza dei giochi, comprensiva della sceneggiatura e le linee di dialogo dei vari NPC che poi popoleranno i vari mondi di gioco.

Questa nuova IA di Ubisoft è pensata per immergere ancora di più i giocatori all’interno dei giochi ambientati nei diversi universi Ubisoft. Oltre a ciò, la compagnia transalpina ha sottolineato come l’utilizzo di questa intelligenza artificiale consentirà ai vari team narrativi di lavorare su attività meno ripetitive, così da rendere più vari i dialoghi e le proposte che il videogioco offrirà ai giocatori.

“Questo strumento è stato sviluppato mano a mano con gli sceneggiatori per creare interazioni con gli NPC più realistiche e che permettano di generare varietà in gran parte dei dialoghi. I nostri team di sviluppo utilizzeranno questa intelligenza artificiale anche per gestire attività ripetitive e per dare più tempo ai creativi per lavorare su altri elementi fondamentali del gioco”. Questo è quanto ha dichiarato Ubisoft, ma non tutti sembrano contenti di questo nuovo utilizzo delle IA in ambito videoludico.

Alana Pearce, scrittrice di Santa Monica Studio, per esempio, ha detto che per lei “dover modificare sceneggiature/dialoghi generati dall’IA sembra molto più dispendioso in termini di tempo rispetto alla semplice scrittura dei dialoghi in modo tradizionale”.

