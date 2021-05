Ubisoft, rinvii in arrivo? Sviluppo di un titolo potrebbe essere ripartito da zero

Potrebbero arrivare cattive nuove dal fronte Ubisoft: stando ad una fonte vicina all’azienda, intercettata da GameLuster, lo sviluppo di Skull & Bones ‘non navigherebbe in buone acque’. Addirittura, l’uscita del titolo potrebbe slittare oltre il 2022. Sono stati rivelati parecchi dettagli scottanti anche su Rainbow SIx Parasite, l’atteso nuovo capitolo della nota saga sparatutto, di cui, negli scorsi mesi, abbiamo potuto assaggiare cinque minuti di gameplay (ne abbiamo parlato in questa news). Senza indugiare in futili chiacchiere, esaminiamo assieme quanto riportato.

Stando alle parole della fonte, Skull & Bones potrebbe slittare oltre il 2022, come sopra specificato: ma per quale motivo? A quanto pare, lo sviluppo del titolo sarebbe ripartito da zero, in concomitanza del licenziamento del managing director di Singapore Studio (a causa della bufera legata alle molestie negli studi Ubisoft). La fonte, però, non ha confermato se il riavvio dello sviluppo sia legato alle problematiche dello studio menzionato poc’anzi. Ciononostante, non sembrerebbe una casualità.

Per quanto riguarda Rainbow Six Parasite, altro titolo di Ubisoft, l’uscita del titolo potrebbe essere più vicina del previsto, ovvero entro la fine del 2021. Ma il dettaglio scottante riguarda ben altro: secondo la fonte, il nuovo capitolo del franchise sarà un gioco free-to-play! Una mossa saggia da parte della software house francese, con il primo capitolo della serie Rainbow Six ad essere offerto gratuitamente. Riuscirà, però, ad emergere in mezzo alla concorrenza agguerrita? Non ci resta che attendere nuovi gameplay che, stando al rumour, potrebbero giungere in occasione dell’E3 2021.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per ulteriori aggiornamenti a riguardo.