Ubisoft risponde ai leak di Assassin's Creed Shadows: "rimanete nell'ombra"

Come vi abbiamo raccontato ieri, un grave leak ha colpito il prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, con copie fisiche del gioco Assassin's Creed Shadows finite nelle mani di alcuni giocatori quasi un mese prima del lancio ufficiale previsto per il 20 marzo. Alcuni hanno pubblicato online video di gameplay completo, compromettendo così la segretezza del titolo.

Ubisoft ha reagito prontamente alla fuga di notizie con un comunicato su X, chiedendo ai fan di evitare gli spoiler e rassicurando sulla qualità finale del gioco. "Il team di sviluppo sta ancora lavorando alle patch per preparare l'esperienza al lancio e qualsiasi filmato condiviso online non rappresenta la qualità finale del gioco", si legge nel messaggio.

L'azienda ha sottolineato come i leak siano "sfortunati e possano diminuire l'entusiasmo dei giocatori", ringraziando al contempo la community "per aver già preso misure per proteggere tutti dagli spoiler". Ubisoft ha poi promesso altre sorprese ufficiali nelle prossime settimane per mantenere alto l'hype dei fan in attesa del lancio.

Questo grave leak arriva dopo altre fughe di notizie minori che hanno colpito Assassin's Creed Shadows negli ultimi mesi. Su Steam era trapelato il nome di un DLC in arrivo, mentre un artbook aveva rivelato in anticipo dettagli su outfit, armi e ambientazioni del gioco.

Insomma, l'obiettivo attuale di Ubisoft è chiaro: minimizzare l'impatto dei leak e mantenere alta l'attesa per il lancio ufficiale del 20 marzo. Resta da vedere se l'azienda riuscirà nell'intento o se ulteriori informazioni trapeleranno prima del D-Day, minando ulteriormente la segretezza del progetto.

Per i fan più pazienti, il consiglio dell'azienda è chiaro: "Restate nell'ombra, evitate gli spoiler e tenete d'occhio i nostri canali per altre sorprese ufficiali". Manca ormai poco al lancio e presto tutti potranno mettere le mani sulla versione definitiva di Assassin's Creed Shadows.