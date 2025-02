Assassin's Creed Shadows: l'artboook viene leakato... su un sito di hentai

Un presunto artbook di Assassin's Creed Shadows è trapelato online, diffondendosi rapidamente su Internet e rivelando nuovi dettagli sul prossimo capitolo della serie. La fuga di notizie, avvenuta su varie piattaforme tra cui un sito di hentai, contiene centinaia di pagine di concept art, citazioni e informazioni sullo sviluppo del gioco.

L'artbook, intitolato "The Art of Assassin's Creed Shadows", offre uno sguardo approfondito sul processo creativo dietro il nuovo capitolo della popolare saga di Ubisoft. Tra le immagini trapelate figurano concept di personaggi storici famosi, grandi città e una varietà di armi. Ovviamente, molti di questi elementi potrebbero potenzialmente rivelare anticipazioni sulla trama del gioco, la cui uscita è prevista per il 20 marzo 2025.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

La fuga di notizie arriva poco prima del lancio di Assassin's Creed Shadows, che ha subito un ritardo rispetto alla data di uscita inizialmente prevista per il 2024. Secondo il game director Charles Benoit, questo rinvio è stato principalmente dedicato al perfezionamento del gioco, con particolare attenzione al sistema di parkour.

Benoit ha spiegato che l'ambientazione in Giappone feudale ha posto sfide uniche per il sistema di parkour: "L'architettura giapponese, i tetti sono super complessi. Probabilmente la cosa più complessa con cui abbia mai lavorato se confrontata con Odyssey e Syndicate". Questo ha richiesto codici e animazioni specifiche per garantire una fluidità di movimento adeguata all'ambiente di gioco.

Oltre al parkour, il team di sviluppo ha anche apportato modifiche al sistema di progressione per renderlo più coinvolgente e ha effettuato alcuni aggiustamenti al bilanciamento generale. In generale, queste migliorie mirano a offrire un'esperienza di gioco più raffinata e coinvolgente per i fan della serie Assassin's Creed, di cui vi abbiamo già raccontato le nostre prime impressioni dopo averlo provato per 4 ore.

Ubisoft non ha ancora rilasciato commenti ufficiali riguardo all'autenticità dell'artbook trapelato. Questo incidente potrebbe influenzare le strategie di marketing e comunicazione dell'azienda nelle settimane precedenti al lancio del gioco, per cui vedremo come l'azienda deciderà di intervenire.