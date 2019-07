Ubisoft: The Division 2 è il gioco più venduto del 2019, le vendite PC superano quelle PS4

The Division 2 è il gioco più venduto di Ubisoft nella prima metà del 2019: in generale, le vendite PC superano quelle PS4. Ecco i dettagli.

La prima metà del 2019 è stata densa di titoli di altissima qualità: Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2 Remake, Sekiro: Shadows Die Twice e The Division 2 sono solo alcuni esempi illustri. Quest’ultimo, però, può vantare un record non da poco: lo shooter looter è il videogame Ubisoft più venduto al mondo durante la prima metà del 2019.

Questo dato emerge tramite i dati di vendita catalogati da NPD, GFK, Famitsu, Media Create, GSD e altre società, ma anche tramite i dati finanziari rilasciati dalla stessa Ubisoft. Si parla sia di copie fisiche che di download digitali, quindi il dato è completo.

Le vendite al D1 sono state inferiori alle aspettative su console, mentre su PC è riuscito a mantenere buoni numeri, paragonabili a quelli del primo capitolo. The Division 2, ricordiamolo, è stato rilasciato su Uplay, lo store proprietario di Ubisoft, ma anche su Epic Games Store: per quanto criticato, il negozio Epic ha permesso al gioco di guadagnare dieci volte di più rispetto al primo gioco nello stesso lasso di tempo.

Nel complesso, è il mercato digitale a permettere di ottenere buoni risultati: nel Regno Unito, al D1, le vendite sono state inferiori del 20% ma solo con le copie fisiche.

Inoltre, tramite i risultati finanziari rilasciati sappiamo anche che la piattaforma tramite la quale Ubisoft ha guadagnato di più è il PC, che ha superato PlayStation 4. In questo caso, il risultato non è da attribuire a The Division 2 ma ad Anno 1800. La divisione è la seguente:

PC: 34% (+10% rispetto al Q1 2018-2019) PlayStaton 4: 31% (-7% rispetto al Q1 2018-2019) Xbox One: 18% (-4% rispetto al Q1 2018-2019) Mobile: 7% (invariato) Nintendo Switch: 5% (invariato)