Un discutibile torneo prova a determinare, ancora una volta, il miglior videogioco di sempre

Un discutibilissimo sondaggio, svolto sotto forma di torneo, indetto dalla rivista Game Informer ha coinvolto 200.000 giocatori nel tentativo di determinare, ancora una volta, il miglior videogioco di tutti i tempi.

Dopo un'attenta valutazione dei voti, il titolo che ha conquistato la vetta è stato, come da tradizione, "The Legend of Zelda: Ocarina of Time". Questo classico per Nintendo 64, riproposto più volte sia nella sua forma originale che in una versione remastered per Nintendo 3DS, ha dimostrato di mantenere il suo fascino nel corso degli anni, rimanendo costantemente un'icona nel mondo dei videogiochi.

The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time è ancora oggi il gioco con le valutazioni più alte in assoluto su Metacritic.

La vittoria di "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" rappresenta, ancora una volta, un riconoscimento significativo per un titolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dei videogiochi, sia in termini di qualità che per le innovazioni introdotte, poi sfruttate da centinaia di altre produzioni uscite in seguito.

Al netto del risultato, quello che risulta discutibile è come e stato condotto questo sondaggio. Game Informer ha optato per una formula a "eliminazione diretta" dove i vari titoli sono stati accoppiati, come in un torneo, lasciando poi ai partecipanti al sondaggio la decisione di chi far proseguire nelle varie graduatorie.

Quello che stona, però, sono i vari accoppiamenti. Vedere Halo affiancato a Zelda Wind Waker, o Final Fnatasy VI affiancato a Spider-Man, non ha molto senso, specialmente in un sondaggio che vuole determinarte quale sia il gioco migliore di sempre per i videogiocatori.

Game Informer

Il podio, al netto di Ocarina Of Time in prima posizione, vede "The Elder Scrolls V: Skyrim" classificarsi al secondo posto, seguito da "Red Dead Redemption 2" e "The Last of Us" rispettivamente al terzo e al quarto posto.

Interessante notare che Game Informer condusse un sondaggio simile nel 2018, in cui il vincitore fu "The Witcher 3: Wild Hunt", mentre "Ocarina of Time" si piazzò solo al terzo posto. Questo evidenzia come gli accoppiamenti realizzati possano influenzare il risultato finale, ovviamente assieme ai gusti dei giocatori e alle tendenze di un determinato periodo.

Questo risultato, comunque, sottolinea l'impatto duraturo e universale che "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ha avuto sui giocatori di tutto il mondo. Il suo design innovativo, la sua narrativa coinvolgente, il gameplay incredibilmente avanti con gli anni e la sua colonna sonora memorabile lo rendono, ancora oggi, un titolo amato da moltissime generazioni di appassionati di videogiochi.