Un ex-modder ci mostra come realizzare il perfetto porting su PC

L'ex-modder Durante, attualmente CTO di PH3 Games, ha ottimizzato una scena intensiva di Ys X: Nordics portandola da 106 a 314 FPS in soli quattro cicli di ottimizzazione.

La spiegazione su come è stata eseguita questa ottimizzazione è stata fatta dallo stesso Durante.

Nessuna tecnica di frame generation è stata utilizzata.

Il processo di ottimizzazione ha permesso di migliorare drasticamente le prestazioni del gioco su PC. Partendo da una versione pre-0.1 che girava a meno di 5 FPS su GPU AMD, gli sviluppatori sono riusciti a risolvere i problemi iniziali e ad incrementare progressivamente il framerate.

Durante ha spiegato che la scena ottimizzata, ambientata sull'isola di Balta, è stata sempre renderizzata alle impostazioni massime, ad esclusione di risoluzione e anti-aliasing, per concentrarsi sulle ottimizzazioni legate alla CPU.

Questo ha permesso di ottenere miglioramenti significativi ad ogni passaggio:

Da 106 a 181 FPS nella versione 0.2

A 231 FPS nella 0.8

Fino a 293 e 314 FPS nelle ultime due versioni

Tra le ottimizzazioni effettuate, è stata rimossa una limitazione del framerate delle animazioni dei personaggi distanti, originariamente pensata per le console. Questo ha migliorato notevolmente la fluidità del porting PC.

Durante ha sottolineato l'importanza di ottimizzare con attenzione e in un ordine preciso, poiché "più il software diventa ottimizzato, più è difficile ottenere ulteriori miglioramenti".

L'esempio di Ys X: Nordics (che potete trovare su Amazon) dimostra come sia possibile ottenere ottimi risultati prestazionali attraverso un lavoro meticoloso di ottimizzazione. Questo contrasta con casi recenti come Final Fantasy XVI, criticato per le scarse prestazioni su PC.

Il CTO di PH3 Games auspica che altri grandi studi seguano queste buone pratiche per i loro porting PC, evitando di dover ricorrere a mod non ufficiali per risolvere problemi di performance.

Una demo gratuita di Ys X: Nordics è disponibile su tutte le piattaforme, incluso Steam, permettendo agli utenti di testare direttamente le prestazioni del gioco ottimizzato.